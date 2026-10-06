Suprema Corte valida comisión del INE para filtrar ‘narcocandidatos’

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a la impugnación del PRI y validó ayer la nueva comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que verificará la integridad de aspirantes a cargos públicos para evitar la filtración de “narcocandidatos” en las boletas. El proyecto, bajo la ponencia de Loretta Ortiz Ahlf, declaró constitucional el mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia de Integridad de Candidaturas.

La ministra explicó en sesión del Pleno que el órgano electoral recibirá listados de personas que, de forma voluntaria y confidencial, se someterán a una evaluación de riesgo por su probable vinculación con actividades delictivas, la cual realizarán autoridades de seguridad e inteligencia financiera.

DOTAR DE ELEMENTOS PARA DECIDIR SOBRE LAS POSTULACIONES Según dijo, el objetivo es dotar de elementos a los partidos políticos y candidaturas independientes para una mejor toma de decisiones en relación con las postulaciones que hagan a algún cargo de elección popular. En la Acción de Inconstitucionalidad 84/2026, Ortiz Ahlf precisó que la verificación que realizará el INE es compatible con el derecho a ser votada o votado, ya que no establece un requisito adicional de elegibilidad ni condiciona el registro de las candidaturas.

De acuerdo con la ministra ponente, la finalidad únicamente es preventiva e informativa, ya que no interviene con la libertad de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos ni en su decisión de postular o no a una persona.

SCJN DESTACA PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, presidida por el consejero Arturo Chávez, quedó formalmente instalada el pasado 7 de septiembre de 2026. Aunque en la evaluación se identifique un “riesgo razonable” de aspirantes ligados a la delincuencia, esto no impedirá el registro de una candidatura ni obligará a retirar postulaciones, por lo que no constituye sanción ni equivale a declaración de responsabilidad penal. Esto último, explicó Loretta Ortiz, resulta acorde con el principio de presunción de inocencia.Además, destacó que cada partido político será libre de decidir si somete total o parcialmente sus listas al análisis, y las personas aspirantes deberán manifestar su conformidad para que su perfil sea evaluado.

En este proyecto, el Alto Tribunal resolvió que la coordinación entre el INE y las autoridades financieras y del Gabinete de Seguridad no afecta la autonomía electoral ni invade las atribuciones de los organismos públicos locales electorales. El PRI, presidido por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, intentó impugnar la creación de esta comisión del INE, bajo la advertencia de que se podría vulnerar la autonomía electoral y el tratamiento de datos personales. Sin embargo, la SCJN declaró infundadas las quejas.