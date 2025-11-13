Policía de Cancún detiene a 5, entre ellos el ‘Pancho Tamaulipas’, objetivo prioritario de Quintana Roo

México
/ 13 noviembre 2025
    Policía de Cancún detiene a 5, entre ellos el ‘Pancho Tamaulipas’, objetivo prioritario de Quintana Roo
    El pasado 13 de noviembre, la Policía de Cancún dio a conocer la detención de cuatro hombres y un objetivo prioritario para las autoridades estatales. FOTO: POLICÍA DE CANCÚN

Entre los detenidos, se identificó a ‘Pancho Tamaulipas’ como generador de violencia al norte de Quintana Roo

El pasado 13 de noviembre, la Policía de Cancún dio a conocer la detención de cuatro hombres y un objetivo prioritario para las autoridades estatales, el cual fue identificado como Francisco ‘N’, generador de violencia en la zona norte de Quintana Roo bajo el alias ‘Pancho Tamaulipas’.

A las cinco personas se les relacionó con delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.

La operación, realizada en una feria instalada en la Supermanzana 228, fue coordinada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridades federales y la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT).

FGE DETIENE A ‘PANCHO TAMAULIPAS’ EN EL OPERATIVO BLINDAJE CANCÚN

Durante recorridos de prevención y vigilancia implementados en el marco del Operativo Blindaje Cancún, los uniformados atendieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas y presuntamente ofreciendo sustancias ilícitas en las inmediaciones en el evento público.

La identificación de los sujetos fue gracias a la descripción de sus características físicas y vestimenta proporcionadas, a la vez que se les observó manipulando bolsitas con apariencia de narcóticos.

Los masculinos fueron intervenidos para hacerles una inspección de seguridad. Elementos policiales les aseguraron 433 bolsitas con hierba seca y verde, similar a la marihuana; 347 envoltorios con sustancia cristalina con apariencia de metanfetamina (cristal); y dos armas de fuego cortas con 21 cartuchos útiles.

POLICÍA DE CANCÚN IDENTIFICA A LOS DETENIDOS

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos son:

1. Raúl Antonio ‘N’, de 20 años de edad;

2. Benny Jonathan ‘N’, de 28 años;

3. Francisco ‘N’, de 35 años;

4. Ernesto de Jesús ‘N’, de 24 años;

5. Moisés Arif ‘N’, de 24 años.

Estas personas, junto con el material asegurado, fue puesto a disposición de la FGE para los fines legales conducentes.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

