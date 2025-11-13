Policía de Cancún detiene a 5, entre ellos el ‘Pancho Tamaulipas’, objetivo prioritario de Quintana Roo
Entre los detenidos, se identificó a ‘Pancho Tamaulipas’ como generador de violencia al norte de Quintana Roo
El pasado 13 de noviembre, la Policía de Cancún dio a conocer la detención de cuatro hombres y un objetivo prioritario para las autoridades estatales, el cual fue identificado como Francisco ‘N’, generador de violencia en la zona norte de Quintana Roo bajo el alias ‘Pancho Tamaulipas’.
A las cinco personas se les relacionó con delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.
La operación, realizada en una feria instalada en la Supermanzana 228, fue coordinada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridades federales y la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT).
FGE DETIENE A ‘PANCHO TAMAULIPAS’ EN EL OPERATIVO BLINDAJE CANCÚN
Durante recorridos de prevención y vigilancia implementados en el marco del Operativo Blindaje Cancún, los uniformados atendieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas y presuntamente ofreciendo sustancias ilícitas en las inmediaciones en el evento público.
La identificación de los sujetos fue gracias a la descripción de sus características físicas y vestimenta proporcionadas, a la vez que se les observó manipulando bolsitas con apariencia de narcóticos.
Los masculinos fueron intervenidos para hacerles una inspección de seguridad. Elementos policiales les aseguraron 433 bolsitas con hierba seca y verde, similar a la marihuana; 347 envoltorios con sustancia cristalina con apariencia de metanfetamina (cristal); y dos armas de fuego cortas con 21 cartuchos útiles.
POLICÍA DE CANCÚN IDENTIFICA A LOS DETENIDOS
De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos son:
1. Raúl Antonio ‘N’, de 20 años de edad;
2. Benny Jonathan ‘N’, de 28 años;
3. Francisco ‘N’, de 35 años;
4. Ernesto de Jesús ‘N’, de 24 años;
5. Moisés Arif ‘N’, de 24 años.
Estas personas, junto con el material asegurado, fue puesto a disposición de la FGE para los fines legales conducentes.