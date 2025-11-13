Policía de Cancún detiene a 5, entre ellos el ‘Pancho Tamaulipas’, objetivo prioritario de Quintana Roo

El pasado 13 de noviembre, la Policía de Cancún dio a conocer la detención de cuatro hombres y un objetivo prioritario para las autoridades estatales, el cual fue identificado como Francisco ‘N’, generador de violencia en la zona norte de Quintana Roo bajo el alias ‘Pancho Tamaulipas’.

A las cinco personas se les relacionó con delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.

La operación, realizada en una feria instalada en la Supermanzana 228, fue coordinada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridades federales y la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT).

FGE DETIENE A ‘PANCHO TAMAULIPAS’ EN EL OPERATIVO BLINDAJE CANCÚN

Durante recorridos de prevención y vigilancia implementados en el marco del Operativo Blindaje Cancún, los uniformados atendieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas y presuntamente ofreciendo sustancias ilícitas en las inmediaciones en el evento público.