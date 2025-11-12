Semar detiene a ‘La China’, encargada de venta de drogas para el CJNG, en Colima

México
/ 12 noviembre 2025
    Semar detiene a ‘La China’, encargada de venta de drogas para el CJNG, en Colima
    Detienen a Yajaira Berenice ‘N’, presunta criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocida como ‘La China’, en Manzanillo, Colima. FOTO: ESPECIAL

Yajaira Berenice ‘N’, alias ‘La China’, es identificada como generadora de violencia de tercer nivel. Se le acusa de ordenar asesinatos, descuartizamientos y venta de droga

En la tarde del 12 de noviembre se reportó la detención de Yajaira Berenice ‘N’, presunta criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocida como ‘La China’, en Manzanillo, Colima.

Medios de comunicación como Infobae y Milenio refieren a que la mujer fue identificada como objetivo prioritario.

TE PUEDE INTERESAR: Narco seduce a jóvenes abandonados: sin familia, buscan el ‘cobijo’ del crimen

Se le acusa de ser generadora de violencia de tercer nivel en la zona, por haber participado en múltiples hechos delictivos, como órdenes de ejecución, descuartizamientos y el control de venta de droga.

SEMAR DETIENE A ‘LA CHINA’, PRESUNTA INTEGRANTE DEL CJNG

La operación de captura fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

De acuerdo con lo que exponen las referidas plataformas digitales, el arresto ocurrió durante un operativo en la colonia La Joya II, donde viajaba en una motocicleta sin placas a exceso de velocidad y en posesión de 36 dosis y 44.51 gramos de metanfetamina, además de un numerario y equipo de comunicación.

Detienen a Yajaira Berenice ‘N’, presunta criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocida como ‘La China’, en Manzanillo, Colima. FOTO: ESPECIAL

Este operativo se realizó en el marco de la Estrategia de Seguridad ‘Colima Seguro’.

TAREAS Y OPERACIONES CRIMINALES DE ‘LA CHINA’ PARA EL CJNG

Sánchez Castellanos era la encargada de la venta de droga en los edificios de la CROM en Manzanillo, un sitio utilizado como centro de operaciones y ejecución de víctimas bajo la estructura criminal liderada por ‘Raptor y Chacalo’.

TE PUEDE INTERESAR: Caen 53 del grupo criminal ‘Los Cromo’ que busca controlar el Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec

Además de que cuenta con antecedentes penales por el delito de robo y se sospecha de una posible ejecución ocurrida el mismo día de su captura.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Drogas

Localizaciones


Colima

Organizaciones


Semar
CJNG

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

