Semar detiene a ‘La China’, encargada de venta de drogas para el CJNG, en Colima

En la tarde del 12 de noviembre se reportó la detención de Yajaira Berenice ‘N’, presunta criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocida como ‘La China’, en Manzanillo, Colima.

Medios de comunicación como Infobae y Milenio refieren a que la mujer fue identificada como objetivo prioritario.

Se le acusa de ser generadora de violencia de tercer nivel en la zona, por haber participado en múltiples hechos delictivos, como órdenes de ejecución, descuartizamientos y el control de venta de droga.

SEMAR DETIENE A ‘LA CHINA’, PRESUNTA INTEGRANTE DEL CJNG

La operación de captura fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

De acuerdo con lo que exponen las referidas plataformas digitales, el arresto ocurrió durante un operativo en la colonia La Joya II, donde viajaba en una motocicleta sin placas a exceso de velocidad y en posesión de 36 dosis y 44.51 gramos de metanfetamina, además de un numerario y equipo de comunicación.