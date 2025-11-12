Semar detiene a ‘La China’, encargada de venta de drogas para el CJNG, en Colima
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Yajaira Berenice ‘N’, alias ‘La China’, es identificada como generadora de violencia de tercer nivel. Se le acusa de ordenar asesinatos, descuartizamientos y venta de droga
En la tarde del 12 de noviembre se reportó la detención de Yajaira Berenice ‘N’, presunta criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocida como ‘La China’, en Manzanillo, Colima.
Medios de comunicación como Infobae y Milenio refieren a que la mujer fue identificada como objetivo prioritario.
TE PUEDE INTERESAR: Narco seduce a jóvenes abandonados: sin familia, buscan el ‘cobijo’ del crimen
Se le acusa de ser generadora de violencia de tercer nivel en la zona, por haber participado en múltiples hechos delictivos, como órdenes de ejecución, descuartizamientos y el control de venta de droga.
SEMAR DETIENE A ‘LA CHINA’, PRESUNTA INTEGRANTE DEL CJNG
La operación de captura fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
De acuerdo con lo que exponen las referidas plataformas digitales, el arresto ocurrió durante un operativo en la colonia La Joya II, donde viajaba en una motocicleta sin placas a exceso de velocidad y en posesión de 36 dosis y 44.51 gramos de metanfetamina, además de un numerario y equipo de comunicación.
Este operativo se realizó en el marco de la Estrategia de Seguridad ‘Colima Seguro’.
TAREAS Y OPERACIONES CRIMINALES DE ‘LA CHINA’ PARA EL CJNG
Sánchez Castellanos era la encargada de la venta de droga en los edificios de la CROM en Manzanillo, un sitio utilizado como centro de operaciones y ejecución de víctimas bajo la estructura criminal liderada por ‘Raptor y Chacalo’.
TE PUEDE INTERESAR: Caen 53 del grupo criminal ‘Los Cromo’ que busca controlar el Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec
Además de que cuenta con antecedentes penales por el delito de robo y se sospecha de una posible ejecución ocurrida el mismo día de su captura.