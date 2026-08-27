Policía de tránsito confunde el semáforo e inventa nueva infracción por pasarse el verde

Un elemento de policía causa risas en redes sociales tras confundir las señales del semáforo en un operativo en Ciudad de México

En un vídeo que se volvió viral a través de redes sociales, se muestra como un operativo de tránsito terminó en un giro cómico luego de que el policía confundiera la señalización de los semáforos al explicarle a un automovilista el por qué los había detenido.

Fue el propio automovilista quien grabó el vídeo, donde se muestra como el elemento de policía lo cuestiona en reiteradas ocasiones sobre “¿por qué se pasa el verde?” sin darse cuenta de su error al estar confundiendo las señalizaciones.