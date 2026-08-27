Policía de tránsito confunde el semáforo e inventa nueva infracción por pasarse el verde

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    Policía de tránsito confunde el semáforo e inventa nueva infracción por pasarse el verde
    Tránsito vehicular en avenida CUARTOSCURO

Un policía se vuelve viral luego de confundir las señales de un semáforo en un operativo de tránsito

Un elemento de policía causa risas en redes sociales tras confundir las señales del semáforo en un operativo en Ciudad de México

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En un vídeo que se volvió viral a través de redes sociales, se muestra como un operativo de tránsito terminó en un giro cómico luego de que el policía confundiera la señalización de los semáforos al explicarle a un automovilista el por qué los había detenido.

Fue el propio automovilista quien grabó el vídeo, donde se muestra como el elemento de policía lo cuestiona en reiteradas ocasiones sobre “¿por qué se pasa el verde?” sin darse cuenta de su error al estar confundiendo las señalizaciones.

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Tras lo sucedido, no tardó mucho en volverse viral. Generando reacciones de risa y “me divierte” entre los ciudadanos tras lo inesperado de la escena.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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