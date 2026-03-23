Policías de Fuerza Civil abaten a un civil armado en Anáhuac, NL
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/ 23 marzo 2026
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En las acciones también se logró el aseguramiento de armas por parte de las autoridades
Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento en el municipio de Anáhuac entre elementos de la policía estatal Fuerza Civil y presuntos delincuentes dejó un saldo de un civil armado abatido, en Nuevo León.
Labores de inteligencia e investigación llevaron a la corporación a activar el Operativo Muralla en el mencionado ayuntamiento en donde un sospechoso fue abatido y se logró el aseguramiento de armamento.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-ejecuta-10-cateos-simultaneos-y-detiene-a-objetivo-prioritario-en-nl-GL19654662
De parte de los uniformados no se registraron bajas.
Hasta el momento, se continúa trabajando en la zona por lo que la información que se tiene es preliminar.