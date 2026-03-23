Policías de Fuerza Civil abaten a un civil armado en Anáhuac, NL

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento en el municipio de Anáhuac entre elementos de la policía estatal Fuerza Civil y presuntos delincuentes dejó un saldo de un civil armado abatido, en Nuevo León.

Labores de inteligencia e investigación llevaron a la corporación a activar el Operativo Muralla en el mencionado ayuntamiento en donde un sospechoso fue abatido y se logró el aseguramiento de armamento.