Policías de Fuerza Civil abaten a un civil armado en Anáhuac, NL

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México
/ 23 marzo 2026
    Policías de Fuerza Civil abaten a un civil armado en Anáhuac, NL
    El Operativo Muralla derivó en un enfrentamiento con presuntos delincuentes; autoridades aseguraron armamento y no hubo policías heridos Fuerza Civil Nuevo León | Archivo

En las acciones también se logró el aseguramiento de armas por parte de las autoridades

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento en el municipio de Anáhuac entre elementos de la policía estatal Fuerza Civil y presuntos delincuentes dejó un saldo de un civil armado abatido, en Nuevo León.

Labores de inteligencia e investigación llevaron a la corporación a activar el Operativo Muralla en el mencionado ayuntamiento en donde un sospechoso fue abatido y se logró el aseguramiento de armamento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-ejecuta-10-cateos-simultaneos-y-detiene-a-objetivo-prioritario-en-nl-GL19654662

De parte de los uniformados no se registraron bajas.

Hasta el momento, se continúa trabajando en la zona por lo que la información que se tiene es preliminar.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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