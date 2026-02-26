Saltillo: sanciona Medio Ambiente a cementera y emisiones continúan; reincidencia aumentaría sanción

Una solicitud de información promovida por VANGUARDIA reveló que el año pasado la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC) sancionó con 181 mil pesos a CEMEX Concretos, S.A. de C.V. De acuerdo con el documento firmado por Brenda Liliana Soto Antúnez, coordinadora jurídica de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, la sanción se realizó por su impacto ambiental y la empresa ya efectuó el pago correspondiente. TE PUEDE INTERESAR: Reeligen a Juan Antonio Aguirre Valdés como presidente de Canaco Saltillo para el periodo 2026–2027

No obstante la sanción que se impuso el año pasado, un recorrido realizado por VANGUARDIA esta semana mostró que la planta de distribución de la empresa, ubicada al sur de la ciudad, continúa realizando emisiones evidentes, principalmente de polvo. Fue a finales del año pasado cuando este medio evidenció que la entrada y salida de camiones de distribución de la empresa deja importantes residuos en el pavimento y en el aire. Las emisiones se realizan cerca de colonias como Colinas del Sur, 26 de Marzo, Buitres y Periodistas, sobre el bulevar Antonio Cárdenas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), Susana Estens de la Garza, afirmó que, en caso de comprobarse una reiteración del impacto ambiental, la sanción podría incrementarse.

“Siendo con Cemex, sobre todo con sus plantas concreteras, hemos tenido incumplimientos de su parte y se les ha señalado; todavía estamos por aplicar ahí sanciones, pero básicamente fue por incumplimiento en sus obligaciones ambientales, que es la presentación de su Cédula de Operación Anual cuando venía incompleta o en algunas de sus concreteras no se presentó. Tiene ocho concreteras en todo el estado, eso es lo que todavía está en revisión. “El reglamento y la ley lo marcan que puede ser de 20 hasta 50 mil UMAS, salarios mínimos vigentes. Si hay reincidencia, sube la sanción”, expuso. Agregó que la empresa además ha tenido inconsistencias y sanciones por no haber presentado adecuadamente su Cédula de Operación Anual (COA).

Una investigación de Quinto Elemento Lab y The Guardian reveló que la industria cementera es una de las cuatro que mayores emisiones contaminantes registran en Nuevo León. Por su parte, Estens de la Garza comentó que su dependencia ha detectado en Saltillo otras fuentes de contaminación del aire, como los vehículos y la quema de llantas en actividades industriales, como los ladrilleros.

“La calidad del aire no es un problema que tenemos de ayer, ni de este año, ni del año pasado; es un problema que viene de años atrás y estamos buscando soluciones de fondo, en primer lugar con este diagnóstico que ustedes ya conocen; en segundo lugar, desplegando estos microsensores que nos están arrojando información de manera diaria. En tercer lugar, buscando también una coordinación con el estado de Nuevo León para poder integrar una CAME, que es una Comisión Ambiental para la Calidad del Aire, que sería la segunda en el país. “Se trabaja actualmente en esto y también atendiendo los problemas de fondo. A los problemas de fondo les llamo yo la propia contaminación de aquí de la ciudad de Saltillo, como puede ser la que proviene de los vehículos; ustedes saben la gran cantidad de vehículos que hay aquí y la poca verificación de los autos. Pero también tenemos problemas asociados a la mala calidad del aire, como lo es la quema de llantas y la actividad de los ladrilleros, que lo estamos visualizando no como un problema ambiental únicamente, sino como una situación de orden también social que se tiene que atender”, expuso Estens de la Garza este jueves. En diciembre del año pasado, personal que labora en la planta cementera expresó que, aunque constantemente riegan la tierra para evitar que se levante el polvo, este continúa emitiéndose al aire. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: En un mes inicia paso a desnivel en Fundadores y bulevar Santa Lucía También comentaron que la planta se instaló años antes de que comenzara a poblarse la zona. A través de tres números telefónicos diferentes y su página web, VANGUARDIA intentó contactar a Cemex sin éxito hasta el cierre de esta nota.

Publicidad