Pasajera sufre amputación de pie en choque de camión de personal y tráiler, en Nuevo León

MONTERREY NL.- Una mujer de 50 años sufrió la amputación de su pie derecho y otras siete personas resultaron heridas debido al choque de una unidad de personal contra un tráiler en Apodaca, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la noche del martes en la colonia Jardines del Virrey, frente al Parque El Sabinal, en el mencionado municipio.

Protección Civil del estado informó que atendió el percance en el que el conductor del camión de personal perdió el control y se impactó contra la parte trasera del tráiler de plataforma. En los sucesos una mujer identificada como Catalina Aranda Jacobo, de 50 años, sufrió la amputación de su pie derecho. De acuerdo con la dependencia estatal la pasajera quedó atrapada y se utilizó equipo de rescate urbano para poder liberarla. Por su parte, los demás pasajeros bajaron de la unidad por su cuenta.

Los conductores de las unidades identificados como: Jorge Ricardo Gaona Delgado y Fernando Puente Retana resultaron ilesos. Dos de los lesionados no requirieron traslado mientras que los otros seis fueron llevados a la Clínica 67 y al Hospital General de Zona número 21 del IMSS. Las unidades involucradas son una unidad de transporte de personal de la empresa ATR con placas de circulación A-20047-R y un tráiler de la compañía TDL.

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