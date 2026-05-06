Pasajera sufre amputación de pie en choque de camión de personal y tráiler, en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Pasajera sufre amputación de pie en choque de camión de personal y tráiler, en Nuevo León
    Una mujer de 50 años sufrió la amputación de su pie derecho y otras siete personas resultaron heridas debido al choque de una unidad de personal contra un tráiler en Apodaca, Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL

Otras siete personas resultaron lesionadas en los hechos ocurridos la noche del martes, en Apodaca

MONTERREY NL.- Una mujer de 50 años sufrió la amputación de su pie derecho y otras siete personas resultaron heridas debido al choque de una unidad de personal contra un tráiler en Apodaca, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la noche del martes en la colonia Jardines del Virrey, frente al Parque El Sabinal, en el mencionado municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-chofer-se-molesta-por-choque-persigue-a-responsable-y-se-estrella-con-15-pasajeros-EH20508873

Protección Civil del estado informó que atendió el percance en el que el conductor del camión de personal perdió el control y se impactó contra la parte trasera del tráiler de plataforma.

En los sucesos una mujer identificada como Catalina Aranda Jacobo, de 50 años, sufrió la amputación de su pie derecho.

De acuerdo con la dependencia estatal la pasajera quedó atrapada y se utilizó equipo de rescate urbano para poder liberarla. Por su parte, los demás pasajeros bajaron de la unidad por su cuenta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-detectan-25-cruces-vehiculares-con-tren-pendiente-definicion-de-puentes-o-pasos-a-desnivel-CA20467731

Los conductores de las unidades identificados como: Jorge Ricardo Gaona Delgado y Fernando Puente Retana resultaron ilesos.

Dos de los lesionados no requirieron traslado mientras que los otros seis fueron llevados a la Clínica 67 y al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

Las unidades involucradas son una unidad de transporte de personal de la empresa ATR con placas de circulación A-20047-R y un tráiler de la compañía TDL.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Camiones
Choques

Localizaciones


Nuevo León
México

Organizaciones


Protección Civil

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
El sinaloense Rocha Moya, califica Raymundo Riva Palacio, es una “bomba devastadora para el régimen como para dejarlo en la intemperie”.

¡Asunto de Estado! Blindan a Rocha Moya porque guarda los secretos de AMLO: Riva Palacio
Alejandro Moreno solicita a Estados Unidos considerar a Morena como grupo terrorista.

El PRI solicitará a los Estados Unidos considerar a Morena como grupo terrorista
Claudia Zulema Sánchez Kondo tomó protesta a José Roberto Quiñonez Coronado como Encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

FGE de Sinaloa elige a José Roberto Quiñónez como nuevo vicefiscal

El grupo surcoreano de K-Pop BTS saludo a sus fans desde uno de los balcones de Palacio Nacional tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

BTS saluda a 50 mil ARMY desde Palacio Nacional; fans piden no usar a banda con fines políticos y las ‘refrescan’

El frágil alto el fuego se ha mantenido en gran medida, pese a intercambios de fuego durante el intento estadounidense de reabrir el estrecho el lunes.

Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz
Algunos hoteles están abandonando estrategias que planearon por años para el evento futbolístico.

No despega en EU turismo por Mundial de Futbol: 80% de hoteles registran reservaciones bajas
Fiscal General Blanche asegura que habrá más denuncias en contra de políticos vinculados al cártel

Fiscal Blanche amenaza con más denuncias en contra de presuntos narcopolíticos

La delegación estuvo conformada por destacados directivos y periodistas de América Latina.

SIP y CPJ refuerzan estrategia contra la impunidad en delitos hacia periodistas en México