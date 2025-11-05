Viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, será la próxima alcaldesa de Uruapan, confirma Sheinbaum

Sheinbaum explicó que sostuvo una reunión con Quiroz, su hermano y miembros de su equipo cercano, acompañada por el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas . “Evidentemente, ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación”, expresó la mandataria.

Durante la conferencia matutina del 5 de noviembre de 2025 , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Grecia Quiroz , viuda del exalcalde Carlos Manzo , será la nueva presidenta municipal de Uruapan, Michoacán . El anuncio se da tras el asesinato de Manzo , ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas .

Añadió que Grecia Quiroz tomará posesión en el Congreso del Estado y que su gobierno federal mantendrá comunicación constante con el municipio de Uruapan dentro del marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca atender las causas de la violencia en la región.

PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una iniciativa impulsada por la Presidencia de la República y el Gobierno de Michoacán para coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.

De acuerdo con Sheinbaum, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asistió a la reunión del Gabinete de Seguridad, donde se discutieron las estrategias estatales y se delinearon los primeros pasos del plan.

El 4 de noviembre, el gabinete presidencial sostuvo una sesión de trabajo para distribuir tareas y establecer una consulta con distintos sectores sociales. “Esperamos tener un primer borrador este viernes y presentarlo a más tardar la próxima semana”, explicó la mandataria.

El plan contempla tres ejes fundamentales:

• Seguridad y justicia.

• Desarrollo económico con justicia.

• Educación y cultura para la paz.

EJE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

En materia de seguridad, la presidenta aseguró que se reforzará la presencia de unidades conjuntas integradas por la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Estatal. Estas fuerzas se concentrarán especialmente en combatir homicidios y extorsiones, delitos que han afectado gravemente a la región.

Sheinbaum destacó que se presentará una propuesta ante el Congreso de Michoacán para fortalecer las capacidades de la Fiscalía, creando una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Esta dependencia contará con oficinas en varios municipios, incluyendo Uruapan, además de mesas de seguridad quincenales, un sistema de alerta para alcaldes y un mecanismo de denuncia anónima.

EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO CON JUSTICIA

El segundo eje del plan se centra en impulsar el desarrollo económico local con enfoque social. La presidenta mencionó que se promoverán salarios dignos y seguridad social para los trabajadores agrícolas, así como inversiones en infraestructura rural.

También se proyecta establecer convenios con el sector productivo para generar nuevos polos de bienestar, incentivar la economía regional y fomentar la participación comunitaria en la reconstrucción del tejido social.

EJE DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA LA PAZ

En el ámbito educativo, Sheinbaum adelantó que se crearán escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención a víctimas, y mesas de diálogo comunitarias.

El plan también incluye becas para jóvenes universitarios, espacios deportivos, centros de alto rendimiento local, centros de cultura y memoria y el programa de arte y territorio, cuyo objetivo será fomentar la convivencia pacífica y fortalecer la identidad michoacana.

DATOS CURIOSOS

• El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se perfila como el primer proyecto estatal integral diseñado por el nuevo gobierno federal.

• Grecia Quiroz será una de las primeras mujeres en asumir una alcaldía en Michoacán tras un asesinato político.

• El Festival de las Velas de Uruapan, donde ocurrió el ataque, es una de las celebraciones culturales más importantes de la región.

Con esta designación, el gobierno federal busca enviar un mensaje de fortaleza institucional y justicia, acompañando a la familia de Carlos Manzo y al pueblo de Uruapan en un proceso de reconstrucción y esperanza, bajo el compromiso de que la paz y la justicia prevalezcan en Michoacán.