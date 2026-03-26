Morbo, chisme de influencers y ‘quema’ de personas, así operaba la cuenta ‘Tía Paty’

La ‘Tía Paty’ se trataba de un esquema de múltiples cuentas en Facebook e Instagram con el mismo nombre de usuario —con caracteres distintos— como ‘respaldos’ en caso de que Meta suspendiera la página principal; sin embargo, sus administradores Astrid ‘N’ y César ‘N’ pasaron de publicar chismes de influencers a estar detenidos por los delitos de extorsión, al exigir dinero a cambio de no difundir material o eliminar publicaciones en el perfil. Para acceder al contenido que la ‘Tía Paty’ compartía en decenas de historias de Instagram a sus más de 70 mil miembros, primero deberías enviar una solicitud al perfil principal, que probablemente derivaba de una tarde de ocio o como requisito para que otra persona participara en los ‘giveaways’ de miles de pesos que realizaban; sin embargo, también incitaba a seguirla en otras cuentas de redes sociales, en todas compartía el contenido similar.

El contenido era controversial y simple, se trataba de imágenes (sin que alguien estuviera frente a la cámara o se escuchara alguna voz, más que en los materiales que subía) con largos textos donde se contaban ‘chismes’ de influencers de Monterrey o personas que eran ‘quemadas’ expuestas con información no verificada por mensajes enviados por sus seguidores y videos de dichas situaciones, así como ataques directos contra particulares, bajo la fachada de justicia; aunque los ataques dejaron centrarse en figuras públicas a afectar terceras personas, desde maestros, abogados o doctores, y negocios locales, lo que impactaba en su reputación y patrimonio.

Posteriormente, se contactaban con las personas y negocios difamados para pedirle dinero a cambio de bajar el contenido. Contaba con un patrón de publicación, toda la información se dividía en historias de Instagram y el ‘chisme’ podía durar horas hasta días, por lo que podía seguir publicando en ocasiones posteriores. Los administradores recibían mensajes anónimos de seguidores que denunciaban desde presuntos fraudes hasta infidelidades o situaciones comprometedoras.

LOS CANALES EXCLUSIVOS, EXTORSIÓN Y EL CATÁLOGO Sin embargo, para acceder a la historia completa antes que todos y de forma exclusiva contaba con canales de Telegram con propósitos específicos: promoción de ventas, contacto entre mujeres y hombres, así como el ‘chismes’; el usuario que no fuera paciente y deseaba alimentar el morbo podía acceder a estos al pagar una suscripción de 300 pesos. Testimonios compartidos en redes sociales, apuntan que la cuenta ‘Tía Paty’ permitía la difamación a través del pago de cuotas para difundir información negativa de terceros con el fin de “quemarlos” públicamente, operando en el límite de la legalidad. Conforme aumentaron los señalamientos, los administradores migraron su operación hacia Telegram.

Ante la falta de regulación y el anonimato que brindaba la aplicación de mensajería instantánea, el contenido agresivo de la ‘Tía’ se convirtió en acoso cibernético para los ‘sobrinos’ que pagaron en su momento o colaboraron con la cuenta en Instagram. El chantaje y la manipulación fue constante ante la presencia de un catálogo digital de mujeres, bajo supuestas falsas promesas de citas amorosas y de carácter sexual con hombres de alto nivel socioeconómico, para convertirlas en víctimas de extorsión. Aunque el modus operandi no se limitaba al reclutamiento, también extorsionaban a particulares con amenazas de difundir contenido de carácter sexual para dañar su reputación al exigir pagos económicos. Sosteniendo el esquema a través de violencia digital y coerción basada en el miedo y vulneración de la intimidad.

Presuntamente, en uno de los casos exigía hasta 500 mil pesos por eliminar publicaciones que involucraban a un médico en una mala praxis de procedimiento estético. Para entrar a ese catálogo, los interesados debían realizar un pago, pero al momento de pedir que retiraran sus fotos, algunas de ellas intimas, los administradores pedían montos más elevados para eliminar su contenido del canal. Así como que comenzó a correr la supuesta denuncia por delitos sexuales de una usuaria contra la persona que conoció en estos ‘match’, pero esta denuncia no ha sido informada por la Fiscalía de Nuevo León.

¿QUÉ INVESTIGA LA FISCALÍA DE NUEVO LEÓN? La noche del miércoles 25 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que derivado de denuncias presentadas y actos de investigación realizados por la autoridad, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Astrid ‘N’ y César ‘N’. Esto por la “posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”, utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro”, además de los posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales y el posible uso de identificaciones oficiales, sin especificar que dependencias estaban involucradas, para la suplantación de identidad. “Estatus: personas detenidas y puestas a disposición de la autoridad judicial. Investigación en curso”, indicó la Fiscalía.

SALEN A HABLAR SOBRE LA ‘TÍA PATY’ La ex conductora de televisión regiomontana que radica en Saltillo, Elsa Burgos, aseguró en Instagram que ella fue víctima de este esquema de extorsión utilizado por la página y que mantiene un proceso legal contra los implicados en la cuenta ‘Tía Paty’: “ojalá caigan todos, porque esa es una banda de criminales que me difamaron y me intentaron pedir dinero (...) yo también tengo mis propios procesos, no puedo revelar mucho, pero falta una mujer que se decía mi amiga (...) una cosa es una cuenta de chismes y otra cosa muy diferente es una cuenta de criminales, de proxenetas, de estafadores, de gente que se ha llevado vida porque una chica ya se desvivió por culpa de que estas personas le empezaron a inventar chismes”.

Por otro lado, la activista Valeria Macías, impulsora de la ‘Ley Valeria’, relató en sus redes sociales que la cuenta ‘Tía Paty’ estaba difamando a una amiga suya, por lo que envío un mensaje para que pararan los ataques: “ella respondió con una fotografía mia (...) me dijo ya valiste, te vas a quemar, conmigo nadie se mete, me sorprendió mucho su actitud, ¿qué clase de persona puede estar detrás de esto? (...) le dije que lo que estaba haciendo era un delito y me respondió riéndose de que nadie le podía hacer nada”, afirmó la activista. Desde los primeros meses de 2026, las plataformas vinculadas a la ‘Tía Paty’ no están disponibles o dejaron de operar en sus canales principales. Trascendió que la página era operada por cuatro personas, dos de las cuales han sido detenidas. César ‘N’ es señalado en redes sociales como un empresario regiomontano, que entre sus negocios se encuentra la tienda de mascotas ‘La Jungla de Timo’, así como la crianza y venta de perros a influencers.

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