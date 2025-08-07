Por deuda de mil pesos.... Secuestran y asesinan a ‘Fernandito’, niño de 5 años, en Edomex

De acuerdo con las investigaciones, los hechos comenzaron el 28 de julio, cuando los prestamistas de la madre de Fernando acudieron a su domicilio para exigir el pago de mil pesos que le habían prestado días antes. Ante la negativa de pago, decidieron llevarse al menor como “garantía” de que se saldaría la deuda.

La brutalidad de la violencia en México ha alcanzado un nuevo y doloroso extremo. Fernandito, un niño de tan solo cinco años, fue encontrado sin vida dentro de un costal, en estado de descomposición, en el municipio de Los Reyes-La Paz, Estado de México. Su secuestro y asesinato habrían sido motivados por una deuda de apenas mil pesos que su madre no logró pagar a tiempo.

La madre, desesperada, visitó en repetidas ocasiones el domicilio donde sabían que tenían a su hijo. Pero al no contar con el dinero exigido, le negaron la entrega del menor. Finalmente, al ver que no podía recuperarlo, acudió ante las autoridades municipales y después ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar la privación ilegal de la libertad.

EL DESCUBRIMIENTO DEL CUERPO

Días después, agentes de la policía municipal, tras obtener la denuncia, ingresaron al domicilio ubicado en la colonia Ejidal El Pino, donde el niño estaba retenido. Allí percibieron un fuerte olor fétido. Al inspeccionar el lugar, encontraron el cuerpo sin vida de Fernando dentro de un costal.

El cadáver ya se encontraba en estado de descomposición, lo que indica que el menor tenía varios días muerto. La Fiscalía del Estado de México inició el levantamiento del cuerpo y arrestó a tres personas relacionadas con el caso.

HAY 3 DETENIDOS

El hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de 5 años en una vivienda de La Paz, Estado de México, marcó el desenlace de una investigación que involucra a tres miembros de una familia, ahora recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los detenidos, identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, enfrentan cargos por delitos relacionados con la desaparición del pequeño y otros posibles ilícitos en perjuicio de la víctima.

Fernando fue asesinado tras ser secuestrado, como represalia por una deuda de apenas mil pesos que su madre no logró saldar. Su cuerpo, hallado días después en una habitación de un predio y dentro de un costal en estado de descomposición, reveló la crueldad con la que se cobraron la cuenta mínima, dejando al descubierto el acto de violencia extrema.

Tras el hallazgo, Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por delitos vinculados a la desaparición de persona y otros posibles delitos en agravio del menor.

Posteriormente, los tres fueron remitidos ante un juez en el penal de Nezahualcóyotl, donde se determinará su situación jurídica mientras continúan las diligencias para esclarecer las causas de la muerte del niño.

Desde temprana edad, Fernando enfrentó una situación de vulnerabilidad y violencia dentro de su propio entorno familiar, Karen Reséndiz confesó que el niño sufría maltrato físico y negligencia alimentaria por parte de su padrastro.

“No le daban de comer ni nada. Luego el niño venía y nos pedía si le regalábamos un taco porque el padrastro también le pegaba. El padrastro, como era alcohólico, también golpeaba al niño”, relató. La misma vecina mencionó que, en ocasiones, el menor se veía obligado a tomar comida sin permiso para poder alimentarse.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México subrayó que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria. Además, la institución puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex para teléfonos inteligentes, con el objetivo de recibir denuncias en caso de que se reconozca a estas personas como posibles responsables de otros hechos delictivos.

REPUDIO SOCIAL Y RECLAMOS DE JUSTICIA

El terrible asesinato generó indignación inmediata entre la comunidad. Familiares y vecinos de Fernando se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía para exigir justicia. Videos de las protestas circulan ampliamente en redes sociales, donde la ciudadanía ha expresado su consternación y exigencia de castigo ejemplar a los responsables.

Por su parte, la alcaldesa de Los Reyes-La Paz, Martha Guerrero Sánchez, expresó su pesar y aseguró que el municipio ha brindado apoyo psicológico y legal a la madre del menor. “Como alcaldesa, mujer y madre de familia, me duele profundamente este crimen”, dijo.

VECINOS AFECTADOS POR EL CIERRE DEL INMUEBLE

El domicilio donde fue hallado el cuerpo de Fernando quedó asegurado por la Fiscalía, sin embargo, el inmueble forma parte de una vecindad. Otros inquilinos expresaron su molestia al no poder ingresar a sus viviendas ni sacar sus pertenencias. El cierre total del inmueble, aunque necesario por la investigación, ha afectado la vida de más familias de la zona.

DOLOR Y PREGUNTAS SIN RESPUESTA

El caso de Fernando ha abierto un debate urgente sobre la falta de regulación en los préstamos informales, el aumento de violencia relacionada con pequeñas deudas y la vulnerabilidad extrema de las familias más pobres en México.

Mientras se esperan los resultados oficiales de la autopsia y la evolución legal del caso, México lamenta otra pérdida infantil a manos de la impunidad y la violencia.

DATOS CURIOSOS Y PREOCUPANTES

• Según cifras del INEGI, más del 60% de los mexicanos recurre a préstamos informales cuando se encuentra en apuros económicos.

• La violencia relacionada con estos préstamos ha aumentado, particularmente en zonas con alta marginación.

• La mayoría de los prestamistas informales no están regulados, y muchas veces emplean métodos de intimidación o coerción para cobrar.

• En México, cada día desaparecen en promedio cuatro niñas, niños o adolescentes, según cifras de organizaciones civiles.