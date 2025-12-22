Bad Bunny y J Balvin tienen emotivo reencuentro durante concierto en México

El Debí Tirar Más Fotos World Tour, de Bad Bunny, ha demostrado que el público de México es de los más queridos, ya que tras ocho conciertos el ‘Conejo Malo’ les ha brindado sorpresa tras sorpresa como invitados especiales. Y la presentación del domingo no le falló a los fans, pues Benito compartió escenario con dos grandes invitados con quienes tuvo colaboraciones desde 2019, Natanael Cano y J Balvin, de este último se distanciaron por un largo tiempo. Compartió el micrófono con Cano para presentar la canción exclusiva de la noche ‘Soy el Diablo (Remix)’, la aparición del cantante de corridos tumbados valió una ovación del público; esta canción no se volverá a tocar en ninguna otra fecha del tour.

Por lo que la última fecha de los conciertos de Bad Bunny en México no sólo trajo sazón y reggaeton, también una esperada reconciliación. TE PUEDE INTERESAR: ¡Regalo navideño! Canta Julieta Venegas y baila Salma Hayek junto a Bad Bunny en concierto en la CDMX REENCUENTRO DE J BALVIN Y BAD BUNNY Uno de los momentos más espectaculares de la recta final de presentaciones en México fue el reencuentro de Bad Bunny y J Balvin; el puertorriqueño empezó a cantar ‘La Canción’ (parte de su álbum colaborativo Oasis), cuando el colombiano salió sorpresivamente al escenario, siguiendo con ‘Que pretendes’.

“Gracias por venir aquí hasta México, para compartir con toda esta gente que se lo merece”, le dijo Bad Bunny a Balvin en la presentación. Finalizada la canción, ambos aprovecharon a abrazarse y dedicarse unas palabras. J Balvin dijo estar “sumamente orgulloso” del éxito de Bad Bunny, sobre todo al ver lo que ha hecho por los latinos. “Me has enseñado mucho desde la distancia, me inspiraste mucho... El pasado es pasado, ahora somos otros, hemos madurado, nos disculpamos siempre (...) Te deseo lo mejor, Bad Bunny, Dios te bendiga”, refirió.

Por otro lado, Bad Bunny afirmó que México es el “el momento perfecto para compartir la tarima”, puntualizando que el sentimiento de orgullo es mutuo: “te respeto mucho, te quiero mucho. Si en algún momento falté, ya yo me disculpé”, refirió. Justo antes de salir del escenario, la dupla cantó ‘Si tu novio te deja sola’. TE PUEDE INTERESAR: Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX ¿POR QUÉ SE DISTANCIARON BAD BUNNY Y J BALVIN? Bad Bunny y J Balvin tuvieron un distanciamiento en 2021, todo inició cuando el colombiano promovió un ‘boicot’ a los Latin Grammy, ante la falta de apoyo al género urbano, acción que provocó la conocida reacción de Residente en la ‘BZRP Musicc Sessión #49’, donde lo calificaba de “falso y oportunista”.

A lo que J Balvin respondió, ante la comparación de su carrera musical con un hot dog, con una fotografía donde se le ve junto a un puesto de esta comida rápida. No obstante, reconoció que las críticas mermaban su batalla contra la ansiedad y depresión.

¿Y qué tiene que ve Bad Bunny? Pese a que en ese momento eran amigos, Benito no se unió al boicot a los Latin Grammy; al contrario, en 2023, el ‘Conejo Malo’ lanzó ‘Thunder y Lightning’ junto a Eladio Carrión con letra directamente para J Balvin: “Hay uno’ que me quieren muerto; me ven de frente y me vienen a abrazar (...) To’ mi’ versos son bueno’, pero mi’ barra’ no son de kinder (...) Ustede’ me han visto, siempre ando con lo’ mismo’. Mientra’ ustedes son amigo’ de to’ el mundo como Balvin”.