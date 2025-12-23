Azotarán lluvias muy fuertes en el sureste y heladas de hasta -10 °C en el norte de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso meteorológico para este martes 23 de diciembre de 2025, en el que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en el sureste del país, así como temperaturas mínimas extremas con heladas en entidades del norte, particularmente en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones climáticas estarán influenciadas por un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera ubicada sobre el noreste del país, así como inestabilidad atmosférica en la península de Yucatán. A estos sistemas se suma el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Estos factores favorecerán la presencia de chubascos y lluvias fuertes en diversas regiones, con especial énfasis en el sur y sureste del territorio nacional. En paralelo, una vaguada en niveles medios y altos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, afectará al noroeste del país, generando lluvias y rachas de viento significativas en Baja California. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA PARA ESTE MARTES 23 DE DICIEMBRE El SMN detalló que las precipitaciones previstas para hoy se distribuirán de la siguiente manera: - Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro). - Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Campeche y Yucatán. - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Estado de México y Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital). - Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos y Ciudad de México. Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO En cuanto a las condiciones de viento, se prevén rachas intensas que podrían generar afectaciones: - Viento del norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. - Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. - Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, según el aviso del SMN. Además, se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Durante la mañana, también se mantienen condiciones para la formación de niebla en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, en Baja California.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Respecto al ambiente diurno, se esperan temperaturas elevadas en varias regiones del país: - Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo). - Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Durante la noche y madrugada continuará el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con especial atención en las siguientes zonas: - Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. - Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. - Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO La capital de Coahuila experimenta hoy una marcada amplitud térmica que pondrá a prueba a los ciudadanos en plena víspera de las fiestas navideñas. Tras un amanecer gélido con registros de 5°C en las zonas más altas y periféricas de la ciudad, se espera que el intenso sol decembrino eleve la temperatura significativamente durante la tarde. De acuerdo con el Servicio Meteorológico, el dominio de una masa de aire seco y cielos despejados permitirá que el termómetro alcance una máxima de 24°C entre las 15:00 y las 16:00 horas.