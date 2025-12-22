Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles
Vince Zampella fue director de las primeras entregas de la famosa franquicia de videojuegos en primera persona ‘Call of Duty’
El 21 de diciembre se reportó el fallecimiento de Vince Zampella, director de la conocida franquicia de videojuegos ‘Call of Duty’.
Según la cadena de noticias de los Estados Unidos, NBC News, el director y cofundador del estudio de videojuegos Infinity Ward, murió en un accidente automovilístico al Este de Los Ángeles.
Se reportó que mientras viajaba en un tramo montañoso en la autopista del Valle de San Gabriel, su Ferrari perdió el control y se salió de la carretera, para después estrellarse contra una barrera de concreto.
‘Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra’, indicó un representante de Electronic Arts a TMZ.
Vince Zampella encabezó el desarrollo de los primeros Call of Dutys, establecidos en las batallas históricas de la Segunda Guerra Mundial. Se volvió una de las franquicias más exitosas de los videojuegos de acción en primera persona, desde su lanzamiento en el 2003.