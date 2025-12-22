Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles

Show
/ 22 diciembre 2025
    Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles
    Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles FOTO: VANGUARDIA

Vince Zampella fue director de las primeras entregas de la famosa franquicia de videojuegos en primera persona ‘Call of Duty’

El 21 de diciembre se reportó el fallecimiento de Vince Zampella, director de la conocida franquicia de videojuegos ‘Call of Duty’.

Según la cadena de noticias de los Estados Unidos, NBC News, el director y cofundador del estudio de videojuegos Infinity Ward, murió en un accidente automovilístico al Este de Los Ángeles.

Se reportó que mientras viajaba en un tramo montañoso en la autopista del Valle de San Gabriel, su Ferrari perdió el control y se salió de la carretera, para después estrellarse contra una barrera de concreto.

Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra’, indicó un representante de Electronic Arts a TMZ.

TE PUEDE INTERESAR: Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar

Vince Zampella encabezó el desarrollo de los primeros Call of Dutys, establecidos en las batallas históricas de la Segunda Guerra Mundial. Se volvió una de las franquicias más exitosas de los videojuegos de acción en primera persona, desde su lanzamiento en el 2003.

Temas


Accidentes
Fallecimientos
Videojuegos

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Los propósitos (en marcha) de ‘Andy’
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno no vende boletos del Mundial 2026, aclaró que no existe una plataforma legal de reventa en México y señaló que los beneficios fiscales a la FIFA fueron acotados por Hacienda.

Sheinbaum aclara reventa de boletos del Mundial 2026 y niega beneficios fiscales excesivos a la FIFA

La Ley Federal del Trabajo aclara que el 24 de diciembre no es feriado obligatorio, mientras que laborar el 25 de diciembre debe pagarse con salario triple conforme a la ley.

¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo
El Tarjetón Digital del IMSS permite a derechohabientes consultar en línea información de pagos y trámites, como parte del proceso de modernización y digitalización del instituto

IMSS facilita trámites a pensionados y jubilados con el Tarjetón Digital; qué es y cómo obtenerlo
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio