Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles

El 21 de diciembre se reportó el fallecimiento de Vince Zampella, director de la conocida franquicia de videojuegos ‘Call of Duty’.

Según la cadena de noticias de los Estados Unidos, NBC News, el director y cofundador del estudio de videojuegos Infinity Ward, murió en un accidente automovilístico al Este de Los Ángeles.

Se reportó que mientras viajaba en un tramo montañoso en la autopista del Valle de San Gabriel, su Ferrari perdió el control y se salió de la carretera, para después estrellarse contra una barrera de concreto.

‘Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra’, indicó un representante de Electronic Arts a TMZ.