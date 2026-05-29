“Por favor, inténtalo más tarde”: App bancaria de Banamex se cae en plena quincena

Tras los reportes de fallas en la app bancaria de BBVA, usuarios de Banamex informaron que la aplicación también tuvo problemas este viernes 29 de mayo.

En redes sociales reportaron que al entrar a la app les pide reiniciar el teléfono para entrar a sus cuentas e intentarlo más tarde. Cabe destacar que este viernes se llevó a cabo la preventa para los conciertos del grupo de K-pop Stray Kids, por lo que fanáticas publicaron en internet sus reclamaciones.