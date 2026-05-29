“Por favor, inténtalo más tarde”: App bancaria de Banamex se cae en plena quincena
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En redes sociales reportaron que al entrar a la app les pide intentarlo más tarde
Tras los reportes de fallas en la app bancaria de BBVA, usuarios de Banamex informaron que la aplicación también tuvo problemas este viernes 29 de mayo.
En redes sociales reportaron que al entrar a la app les pide reiniciar el teléfono para entrar a sus cuentas e intentarlo más tarde. Cabe destacar que este viernes se llevó a cabo la preventa para los conciertos del grupo de K-pop Stray Kids, por lo que fanáticas publicaron en internet sus reclamaciones.
De acuerdo con el sitio Downdetector, los problemas en la app de Banamex comenzaron a partir del mediodía de este viernes; entre los reportes, el 73% corresponden a problemas con la app; 14% en la banca móvil y 7% en banca en línea.
Downdetector detalló que estos son los estados donde se registran problemas con la app de Banamex: Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Xalapa, y Mérida.
Hasta ahora, el banco no detalló las razones de su falla ni en cuánto tiempo quedarían solucionadas. Aunque ha respondido a los usuarios que mencionan al banco en sus publicaciones de quejas para exigir solución.
“El sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias. Mientras restablecemos el servicio te pedimos realizar tus operaciones en BancaNet”, respondían a los usuarios.