“Por favor, inténtalo más tarde”: App bancaria de Banamex se cae en plena quincena

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    “Por favor, inténtalo más tarde”: App bancaria de Banamex se cae en plena quincena
    Usuarios de Banamex informaron que la aplicación también tuvo problemas este viernes 29 de mayo. VANGUARDIA

En redes sociales reportaron que al entrar a la app les pide intentarlo más tarde

Tras los reportes de fallas en la app bancaria de BBVA, usuarios de Banamex informaron que la aplicación también tuvo problemas este viernes 29 de mayo.

En redes sociales reportaron que al entrar a la app les pide reiniciar el teléfono para entrar a sus cuentas e intentarlo más tarde. Cabe destacar que este viernes se llevó a cabo la preventa para los conciertos del grupo de K-pop Stray Kids, por lo que fanáticas publicaron en internet sus reclamaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/lamentamos-los-inconvenientes-bbva-mexico-reporta-fallas-en-su-app-este-jueves-28-de-mayo-GC21014222

De acuerdo con el sitio Downdetector, los problemas en la app de Banamex comenzaron a partir del mediodía de este viernes; entre los reportes, el 73% corresponden a problemas con la app; 14% en la banca móvil y 7% en banca en línea.

Downdetector detalló que estos son los estados donde se registran problemas con la app de Banamex: Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Xalapa, y Mérida.

https://vanguardia.com.mx/informacion/banco-del-bienestar-estas-son-las-operaciones-puedes-hacer-desde-tu-celular-JE20248980

Hasta ahora, el banco no detalló las razones de su falla ni en cuánto tiempo quedarían solucionadas. Aunque ha respondido a los usuarios que mencionan al banco en sus publicaciones de quejas para exigir solución.

“El sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias. Mientras restablecemos el servicio te pedimos realizar tus operaciones en BancaNet”, respondían a los usuarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
Redes sociales
Bancos

Localizaciones


México

Organizaciones


Banamex

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Morena: Reglas electorales

Morena: Reglas electorales
true

La CNTE juega siempre al primero y diez

El gobierno mexicano activó restricciones temporales para viajeros de África por el brote de ébola, previo al arranque del Mundial 2026.

México restringe ingreso de viajeros de África por brote de ébola a días del Mundial 2026

La subasta organizada por el Indep dejó sin comprador dos propiedades vinculadas con “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva. Solo cuatro de los 75 lotes ofertados lograron venderse.

Les hacen el feo... Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a ’El Mencho’ y Alfredo Beltrán Leyva
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Millones de mexicanos utilizan la Tarjeta del Bienestar para recibir apoyos sociales del Gobierno federal. Aunque la mayoría de sus servicios son gratuitos, algunas operaciones sí generan comisiones.

Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?
El Gobierno federal presentó una nueva versión de “La niña futbolista”, interpretada por Julieta Venegas, mientras continúan las actividades culturales y deportivas previas al Mundial.

Presentan ‘La niña futbolista’ canción interpretada por Julieta Venegas para el Mundial 2026
Toluca y Tigres disputan en el Nemesio Diez una Final de Concachampions con título regional y boleto mundialista en juego.

¿Dónde ver Toluca vs Tigres? Horario y alineaciones de la Final de ‘Concachampions’ 2026