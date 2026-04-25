Por informe de Estados Unidos, detienen en la CDMX a Yael ‘N’ por pornografía infantil
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Gracias a la investigación del National Center for Missing & Exploited Children, elementos de la policía arrestaron al presunto culpable
El 25 de abril se reportó la detención y la obtención de vinculación a proceso a un ciudadano de la Ciudad de México por almacenar y compartir material pornográfico infantil.
El informe fue compartido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según el comunicado, el hombre identificado como Yael ‘N’ fue detenido en la colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco. El arresto fue llevado a cabo por elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
‘De acuerdo con el reporte, el imputado habría almacenado y compartido material con contenido sexual de personas menores de edad a través de su correo electrónico, entre el 29 y el 30 de marzo de 2025’ indicó el comunicado.
Se destacó que la búsqueda del presunto culpable se logró gracias a la colaboración con las autoridades de Estados Unidos. El comunicado detalló que la investigación fue compartida por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).
‘En audiencia inicial, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria’ explica el comunicado.
Tras su detención, Yael ‘N’ fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y quedó a disposición del órgano jurídico.