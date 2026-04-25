Por informe de Estados Unidos, detienen en la CDMX a Yael ‘N’ por pornografía infantil

El 25 de abril se reportó la detención y la obtención de vinculación a proceso a un ciudadano de la Ciudad de México por almacenar y compartir material pornográfico infantil.

El informe fue compartido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según el comunicado, el hombre identificado como Yael ‘N’ fue detenido en la colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco. El arresto fue llevado a cabo por elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

‘De acuerdo con el reporte, el imputado habría almacenado y compartido material con contenido sexual de personas menores de edad a través de su correo electrónico, entre el 29 y el 30 de marzo de 2025’ indicó el comunicado.