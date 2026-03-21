Por orden del SAT más de 100 ONG pierden autorización para recibir donativos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 21 marzo 2026
    Por orden del SAT más de 100 ONG pierden autorización para recibir donativos
    Según la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y las regulaciones del SAT, si la organización no recupera su autorización en un plazo de 12 meses, está obligada por ley a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


4T
ONG

Organizaciones


SAT

El motivo del SAT para revocar la autorización de donatarias autorizadas a la mayoría de esas organizaciones civiles fue porque “no reúnen los requisitos relativos a la autorización”

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, de acuerdo con un documento difundido por la dependencia.

El motivo del SAT para revocar la autorización de donatarias autorizadas a la mayoría de esas organizaciones civiles fue porque “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirman-que-con-tren-suburbano-llegaria-al-aifa-10-millones-de-pasajeros-ML19653087

Según la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y las regulaciones del SAT, si la organización no recupera su autorización en un plazo de 12 meses, está obligada por ley a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.

En el listado se incluyen organizaciones como Mexicanos Primero, creada en 2005 y enfocada en la promoción del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes; México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad, especializado en temas de desarrollo económico y competitividad.

La información forma parte de un documento oficial en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla las organizaciones a las que se les revocó la autorización para recibir donativos deducibles, así como aquellas que fueron dadas de baja del registro correspondiente.

Mexicanos Primero ha elaborado más de 20 estudios desde 2009 a la fecha, de los cuales algunos de los más importantes son: (Mal)Gasto: Estado de la Educación en México (2013), que es una investigación crítica sobre cómo el presupuesto educativo no siempre se traduce en mejores aprendizajes debido a la ineficiencia y la opacidad; Ahora es cuando (Metas 2012-2024), documento que estableció una hoja de ruta con indicadores específicos para transformar la educación básica en un periodo de 12 años.

En tanto, la ONG México Evalúa ha difundido importantes investigaciones, entre las que destacan su informe anual Hallazgos, en el que monitorea la consolidación del Sistema de Justicia Penal, midiendo impunidad en delitos graves como homicidio y feminicidio, y evalúa las políticas de seguridad nacional y mecanismos para prevenir la corrupción en la administración pública.

A su vez, las investigaciones del Imco se centran en ejes clave como economía, mercado laboral, energía y género.

El SAT revocó la autorización de algunas ONG para recibir donativos deducibles del ISR, al carecer de una acreditación vigente en materia de investigación científica y tecnológica.

Esta situación deriva de la ley general en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada el 8 de mayo de 2023, la cual limitó la validez de las constancias emitidas de forma permanente por el Conacyt a través del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).

Dicha ley, así como el reglamento interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), publicado el 28 de noviembre de 2024, presentan un vacío normativo al no prever un mecanismo expreso para acreditar a las organizaciones que realizan actividades de investigación científica y/o tecnológica.

ONG consultadas por EL UNIVERSAL señalaron que están resolviendo sus trámites en tiempo y forma ante el SAT. Algunos mencionaron que será hasta el 31 de marzo cuando reciba respuesta por parte del Servicio de Administración Tributaria.

Rechazaron ser un sector que no pague impuestos o que no cumpla con los requisitos marcados por el SAT.

Y reconocieron que esta situación los afecta no sólo en la percepción de donativos sino en demostrar a la sociedad la causa por la cual están trabajando.

Para Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de la organización civil Reinserta, “es evidente que el gobierno no puede hacer todo, no nada más no lo puede, sino que, para generar comunidad, para generar sociedad como mexicanos tenemos que ser parte del cambio que tanto deseamos ver”.

Agregó: “Por eso es importante la sociedad civil organizada y que existan ONG. Desafortunadamente, en el sexenio pasado pues no nada más existieron restricciones cuyo objetivo era que el gobierno entregara directamente dinero a las personas, cosa que por cierto no soluciona el problema, sino que también se encargó de difamar a las organizaciones de la sociedad civil, que hacen un trabajo muy loable. No se trata de prohibir, se trata de meter mejores procesos de transparencia, pero bajo ningún sentido cancelarnos”.

Para el activista Michael Chamberlin, la participación de las ONG en asuntos públicos es un derecho en una democracia, y la inhabilitación, así como la reducción para la deducibilidad de impuestos, atenta contra ella afectando a donatarias, pero también a donantes.

“Si este gobierno se dice de acuerdo con la democracia participativa, debe incentivar esta forma de participación y no inhibirla. Sí está de acuerdo con la democracia participativa debe estar abierto a la crítica y al escrutinio público. Es una lástima el cierre democrático. Esto es realmente preocupante”.

Sin embargo, dice, esto no es nada nuevo, “desde el sexenio pasado se han venido reduciendo las posibilidades de poder donar actividades de la sociedad civil y poniendo más restricciones y muchas complicaciones de requisitos frente al SAT”.

Desde su óptica, lo que se percibe en estos momentos son una serie de elementos que van hacia cierre de espacios democráticos y va deslizándose rápidamente hacia el autoritarismo.

El especialista en ONG y académico de la UNAM, Carlos Torres, dice que más allá de las cuestiones administrativas, el documento del SAT exhibe a tres organizaciones que han jugado un papel relevante por su postura crítica en relación con las políticas de la administración federal pasada y la actual: Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

”Esto es muy relevante porque no deja de llamar la atención que estas tres organizaciones muy destacadas quizá enfrentarán dificultades de financiamiento, ya que muchos de los donantes o los que hacen aportaciones al no contar con la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos no van a querer seguir manteniendo los apoyos para estas organizaciones”, destaca.

Algunas organizaciones

La lista abarca ONG que laboran con fines sociales, de salud y altruistas.

Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama

14/11/2025

No reúne requisitos

Los Hermanos del Anciano

03/11/2025

Sin requisitos

Juventud a Paso Firme

06/11/2025

No reúne requisitos

Fuente: SAT.

El dato

El expresidente López Obrador pidió donativos para Cuba mediante Humanidad con América Latina, ONG de reciente creación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
ONG

Organizaciones


SAT

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
A-MAGA

A-MAGA
true

‘Plan B’, o el arte de fracasar de forma innecesaria
Un hecho inusual en los mercados energéticos puso a la Mezcla Mexicana de Exportación por arriba del marcador estadounidense WTI, impulsada por la demanda de crudos pesados.

México rebasa a EU en precio del petróleo: la mezcla nacional se coloca por encima del WTI

Vinculan a proceso a Erik ‘El Terrible’ Morales, ex boxeador mundial, por abuso sexual agravado

Vinculan a proceso a Erik ‘El Terrible’ Morales, ex boxeador mundial, por abuso sexual agravado
Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial.

¿Victoria Ruffo murió? La verdad detrás del rumor viral que alarma a México
Depósitos de pensiones ya tienen fecha para abril; ISSSTE adelantará el pago a beneficiarios

Pensión IMSS e ISSSTE abril 2026: fechas de pago confirmadas y calendario completo
Desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril se llevará a cabo la tradicional Semana Santa, en la cual escuelas y empresas dan algunos días libres para sus estudiantes como trabajadores.

Si trabajo el Jueves y Viernes Santo, ¿me pagarán el doble?: Esto dice la LFT
México presentó su nuevo uniforme de visitante para el Mundial 2026, una camiseta blanca con detalles en verde y rojo que acompañará al Tri en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Nueva playera de México para el Mundial 2026: Así es el jersey de visitante de Adidas para el Tri