$!Saltillo: Intento de suicidio de maestro pone el foco en la salud mental

El intento de suicidio de un maestro al interior de una secundaria en la colonia Nuevo Mirasierra volvió a prender alertas sobre la salud mental de los docentes y las condiciones laborales dentro del sistema educativo. De acuerdo con el reporte de la UNIF de la Policía Municipal, el incidente se registró alrededor de las 07:26 horas del miércoles, cuando se recibió el aviso sobre un intento de suicidio en la Secundaria Número 21. En el lugar fue atendido el docente Héctor “N”, de 59 años, quien fue encontrado en su oficina con una lesión en el pecho, presuntamente provocada con un objeto punzocortante.

El maestro recibió atención por parte de personal del SAMU, que logró estabilizarlo y determinó su traslado en código amarillo al ISSSTE para recibir atención médica especializada. Sobre los hechos, la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) señaló que se trató de un accidente ocurrido dentro del área de trabajo, versión respaldada por representantes sindicales que acompañaron al docente durante su traslado. Por su parte, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que se activaron los protocolos correspondientes, se brindaron primeros auxilios y se notificó a cuerpos de auxilio, autoridades educativas y familiares del docente. Además, indicó que se dará seguimiento con apoyo socioemocional a la comunidad escolar que lo requiera.

Ante lo ocurrido, la diputada y docente Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso local, señaló que este tipo de situaciones deben asumirse como una alerta seria sobre la salud mental del magisterio y las condiciones en las que desempeñan su labor. Explicó que, más allá de las investigaciones del caso, es necesario abrir una reflexión profunda sobre el bienestar emocional de los docentes, quienes enfrentan diariamente cargas administrativas, presión laboral, exigencias académicas y, en muchos casos, escasa atención a su bienestar integral.

Añadió que durante años el enfoque se ha centrado en los resultados educativos y en la atención a los estudiantes, dejando de lado las condiciones emocionales de quienes están frente a grupo. Indicó que el agotamiento y el estrés laboral se han normalizado dentro del sistema educativo, derivando en escenarios de alta presión para maestras y maestros. Magaly Hernández advirtió que, durante sus recorridos, ha escuchado testimonios de docentes y directivos que describen ambientes laborales marcados por tensión constante. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer redes de apoyo, acompañamiento psicológico y políticas públicas que garanticen la estabilidad emocional del magisterio. “Durante años se ha hablado de resultados educativos, pero poco de cómo se sienten quienes sostienen la educación desde las aulas. Cuidar a los maestros también es cuidar la educación”, señaló.

La especialista en salud mental y psicología educativa, Betzabé Elizarrarás García, directora académica de Mentoría y Bienestar del Tecnológico de Monterrey campus Saltillo, explicó que los docentes forman parte de los sectores más expuestos al desgaste emocional, debido a que trabajan directamente con personas y absorben constantemente problemáticas ajenas dentro del entorno escolar. Indicó que ningún profesionista está exento de enfrentar problemas de salud mental; sin embargo, en labores de servicio como la docencia existe una presión adicional por la carga emocional que implica atender a estudiantes, padres de familia y situaciones personales dentro de las aulas.

“Somos personas más susceptibles a presentar este desgaste del cuidador”, advirtió. La especialista señaló que muchos docentes enfrentan estrés, presión y exigencias laborales sin contar con suficientes mecanismos de apoyo emocional dentro de sus centros de trabajo. Añadió que, en muchos casos, la atención psicológica para maestros continúa siendo limitada y persiste el estigma para reconocer o pedir ayuda ante una crisis emocional. También consideró necesario fortalecer la cultura de prevención y atención en salud mental, ya que muchas personas ocultan síntomas por temor a ser señaladas o recibir un trato distinto en sus espacios laborales. Señaló que este tipo de padecimientos deben tratarse con la misma seriedad que cualquier enfermedad física.

Betzabé Elizarrarás subrayó además la importancia de que las instituciones cuenten con protocolos y acompañamiento profesional para detectar señales de alerta y canalizar oportunamente a quienes requieran atención especializada. Entre las señales de alerta mencionó cambios de comportamiento, aislamiento, ausencias frecuentes, desmotivación o expresiones relacionadas con agotamiento extremo. Finalmente, llamó a evitar la estigmatización de profesiones o centros laborales y a reconocer que la salud mental requiere atención especializada y condiciones adecuadas de cuidado emocional para quienes trabajan en contacto permanente con otras personas.

Durante 2025, la Secretaría de Educación de Coahuila registró 757 intervenciones psicológicas dirigidas a 109 docentes de educación básica, como parte del Programa de Atención Socioemocional al Docente, enfocado en atender casos de estrés, ansiedad, agotamiento y otros padecimientos asociados al entorno laboral. A nivel nacional, organismos como la Red de Acción sobre Alcohol han señalado que entre 30 y 50 por ciento de los docentes presentan niveles significativos de estrés laboral relacionados con sobrecarga de trabajo, desgaste emocional y falta de apoyo institucional.

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