Por pronóstico de fuertes lluvias en Nuevo León, determinan clases virtuales para el viernes

“La disposición aplica para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares” , precisó la dependencia estatal a través de un comunicado.

MONTERREY, NL.- En atención a las recomendaciones de Protección Civil por las fuertes lluvias que se pronostican para Nuevo León , la Secretaría de Educación estatal determinó la realización de clases virtuales para mañana viernes para alumnos de educación básica.

Indicó que las clases en línea se desarrollarán a través de las plataformas y medias digitales establecidas por los docentes, de acuerdo con la organización de cada plantel educativo.

La indicación también aplica para las Escuelas Normales, instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependen de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

“La Secretaría de Educación exhorta a la comunidad escolar y a la población en general a mantenerse atenta ante los avisos oficiales de Protección Civil del estado de Nuevo León, así como a las declaratorias de alerta que se emitan”, estableció el comunicado.