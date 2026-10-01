Por pronóstico de fuertes lluvias en Nuevo León, determinan clases virtuales para el viernes

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    Por pronóstico de fuertes lluvias en Nuevo León, determinan clases virtuales para el viernes
    En atención a las recomendaciones de Protección Civil por las fuertes lluvias que se pronostican para Nuevo León, la Secretaría de Educación estatal determinó la realización de clases virtuales para mañana viernes. GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO

En un comunicado, se informó que la medida es para escuelas de educación básica y que forman parte de la Secretaría de Educación

MONTERREY, NL.- En atención a las recomendaciones de Protección Civil por las fuertes lluvias que se pronostican para Nuevo León, la Secretaría de Educación estatal determinó la realización de clases virtuales para mañana viernes para alumnos de educación básica.

“La disposición aplica para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares”, precisó la dependencia estatal a través de un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-el-frente-frio-1-y-masa-de-aire-frio-a-mexico-azotara-con-heladas-de-0-grados-lluvia-torbellinos-granizadas-y-fuertes-rafagas-de-vient-IK23839364

Indicó que las clases en línea se desarrollarán a través de las plataformas y medias digitales establecidas por los docentes, de acuerdo con la organización de cada plantel educativo.

La indicación también aplica para las Escuelas Normales, instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependen de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

“La Secretaría de Educación exhorta a la comunidad escolar y a la población en general a mantenerse atenta ante los avisos oficiales de Protección Civil del estado de Nuevo León, así como a las declaratorias de alerta que se emitan”, estableció el comunicado.

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Samuel García

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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