¿Por qué Israel Vallarta le lanzó billetes a Ciro Gómez Leyva en entrevista?... aquí te contamos

La entrevista entre Israel Vallarta y Ciro Gómez Leyva terminó en medio de un ambiente de tensión. Lo que comenzó como un espacio para ejercer el derecho de réplica concluyó con Vallarta abandonando el estudio y lanzando varios billetes al periodista, una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El encuentro ocurrió el lunes 29 de junio durante el programa de Grupo Fórmula. A lo largo de la conversación, Gómez Leyva cuestionó a Vallarta sobre las acusaciones que durante años lo señalaron como presunto secuestrador e integrante de la banda conocida como ”Los Zodiaco”.

Tras varios intercambios, Vallarta decidió levantarse de su asiento, abandonar el foro y anunciar que emprendería acciones legales contra el comunicador por las afirmaciones realizadas durante la entrevista. Antes de salir, lanzó billetes hacia el conductor, un gesto que llamó la atención de la audiencia y abrió un nuevo debate en redes sociales.

¿QUIÉN ES ISRAEL VALLARTA? Israel Vallarta Cisneros nació el 16 de julio de 1970 en la Ciudad de México. Desde muy joven comenzó a trabajar para contribuir a la economía familiar, primero con un negocio de venta de computadoras y posteriormente dentro de la empresa dedicada a la compra y venta de automóviles. Con el paso de los años también participó en otros proyectos comerciales, entre ellos una clínica de belleza en Guadalajara. Fue durante esa etapa cuando conoció a Sebastien Cassez, hermano de Florence Cassez, con quien posteriormente sostuvo una relación sentimental. Su nombre alcanzó notoriedad nacional en diciembre de 2005, cuando fue detenido junto con Florence Cassez en un operativo encabezado por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), corporación dirigida en ese momento por Genaro García Luna. EL CASO QUE MARCÓ DOS DÉCADAS DE SU VIDA Las autoridades acusaron a Israel Vallarta de pertenecer a una supuesta organización criminal dedicada al secuestro llamada ”Los Zodiaco”. Según la versión oficial presentada entonces, él y su hermano Mario encabezaban el grupo, mientras que otros integrantes de su familia también formaban parte de la organización.

De acuerdo con el informe de la AFI, durante el operativo realizado en el Rancho Las Chinitas fueron rescatadas varias personas que presuntamente permanecían privadas de la libertad. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a surgir múltiples cuestionamientos sobre la forma en que se desarrolló la detención. Una de las principales irregularidades fue que el operativo transmitido por televisión resultó ser una recreación realizada un día después del arresto real. Además, las imágenes difundidas mostraban a Vallarta esposado, con visibles lesiones y siendo interrogado frente a las cámaras. LAS IRREGULARIDADES QUE CAMBIARON EL CASO En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Florence Cassez había sido víctima de diversas violaciones al debido proceso, entre ellas el montaje televisivo, la falta de notificación consular y contradicciones en los testimonios. Aunque esa resolución permitió la liberación de Cassez, Israel Vallarta permaneció en prisión. Durante los años siguientes, su defensa insistió en que también existían pruebas de tortura, inconsistencias en la investigación y violaciones procesales que afectaban la validez del caso.

A estas observaciones se sumaron organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Comité contra la Tortura de la ONU, que señalaron la ausencia de pruebas contundentes para vincularlo con los delitos que se le imputaban y cuestionaron la existencia de la presunta organización criminal. ¿POR QUÉ FUE LIBERADO ISRAEL VALLARTA? Mientras el proceso avanzaba, la Fiscalía General de la República (FGR) llegó a solicitar una condena de 329 años de prisión. No obstante, la defensa presentó diversos elementos que fueron debilitando la acusación presentada por el Ministerio Público. Entre ellos figuraban contradicciones en declaraciones de testigos, dictámenes médicos que documentaban actos de tortura y diversas irregularidades durante la investigación. Además, organismos internacionales recomendaron revisar su situación jurídica debido al tiempo que permanecía en prisión preventiva sin una sentencia definitiva. Finalmente, el 31 de julio de 2025, una jueza federal resolvió que la FGR no logró demostrar la participación de Israel Vallarta en los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. Con esa decisión concluyó un proceso judicial que se prolongó durante casi 20 años y derivó en su liberación.

DATOS CURIOSOS · Israel Vallarta permaneció cerca de 20 años en prisión sin recibir una sentencia definitiva. · El operativo televisado de su detención fue posteriormente identificado como una recreación realizada después del arresto real. · La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Florence Cassez en 2013 por violaciones al debido proceso, aunque no se pronunció sobre su responsabilidad penal.

· La entrevista con Ciro Gómez Leyva fue la primera aparición pública de Israel Vallarta tras recuperar su libertad y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

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