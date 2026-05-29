Posponen audiencia contra Maru Campos; no acude Javier Corral

“El motivo es porque no estuvo presente la víctima o la supuesta víctima Javier Corral, él había sido notificado precisamente para que se encontrara presente y él no se presentó”, señaló su defensa.

Debido a la inasistencia de Javier Corral, una juez de la Ciudad de México pospuso para el próximo martes a las 9:45 horas la audiencia en la que hoy iba a resolver si mantenía archivada o reabría la investigación contra la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el supuesto secuestro del senador morenista.

Se trata de una indagatoria que inició la Fiscalía Capitalina luego que Corral denunciara como secuestro el intento de la Policía de Chihuahua para ejecutarle una orden de aprehensión en un bar de la Colonia Roma.

El abogado afirmó que el asesor de Corral intentó justificar la ausencia, pero la juez no aceptó el argumento y concedió una nueva oportunidad para que el senador acuda a exponer lo que a su derecho convenga.

“Si no se presenta el próximo martes quedará sin materia la impugnación presentada por él y quedará firme la determinación de un ejercicio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, señaló.

El abogado Roberto Gil aseguró que, antes del inicio de la audiencia, el Ministerio Público les notificó sobre un escrito presentado por la defensa de Corral en el que se pedía acumular esta carpeta de investigación a otra que, dijo, se encuentra en la Fiscalía General de la República.

“El senador Javier Corral pidió formalmente que esta carpeta se trasladara a la Fiscalía General de la República justamente para ponerle en manos al señor Ulises Lara”, sostuvo.

Acusó que esa petición buscaba llevar el caso ante la instancia encabezada por Ulises Lara, a quien señaló de haber auxiliado a Corral cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión en su contra.