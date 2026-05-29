Dan a Birmex control de las medicinas en México

Con los cambios, la paraestatal podrá controlar la contratación, administración, suministro, almacenamiento, abasto y distribución de medicinas e insumos médicos para las instituciones públicas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum modificó el acuerdo que regula las compras consolidadas de medicamentos del sector salud para otorgar a Birmex nuevas facultades.

Según el Diario Oficial de la Federación, la Mandataria actualizó un acuerdo emitido en diciembre de 2023, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue reformado en octubre de 2024, con el que Birmex fungía como área consolidadora de las adquisiciones del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales de Referencia.

Ahora, con la modificación, la empresa estatal no estará limitada a coordinar las compras, ya que podrá firmar directamente contratos con laboratorios y proveedores, además de convertirse en administrador único de esos instrumentos jurídicos.

El acuerdo establece que Birmex será titular de las relaciones contractuales con los proveedores adjudicados y responsable de supervisar el cumplimiento de obligaciones, aplicar deducciones y sanciones, solicitar suspensiones, promover rescisiones y gestionar terminaciones anticipadas.

También la faculta a operar un modelo integral de suministro, almacenamiento, abastecimiento y distribución de medicamentos, material de curación e insumos para la salud para las instituciones públicas que se incorporen al esquema.

El acuerdo establece que la Secretaría de Salud conservará la responsabilidad de integrar la demanda nacional mediante la Subsecretaría de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, que concentrará los requerimientos de las instituciones participantes y los remitirá a Birmex para realizar los procedimientos de contratación.

Señala que Birmex deberá desarrollar herramientas tecnológicas para simplificar órdenes de suministro y controlar el proceso de abasto, además de homologar los procedimientos de recepción de medicamentos e insumos en almacenes públicos.

Las facultades otorgadas a la empresa estatal abarcan al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y demás instituciones públicas de salud que se integren al mecanismo.

La Presidencia argumentó que las modificaciones buscan eficientar, homologar y optimizar los procesos de adquisición, entrega y distribución de medicamentos, así como simplificar los procedimientos administrativos relacionados con el abasto.

El documento también incorpora la posibilidad de que Birmex concentre la relación contractual del sector salud con la industria farmacéutica y los laboratorios mediante convenios de colaboración para la operación de servicios integrales de suministro y distribución.

Además, crea un nuevo esquema para que la Secretaría de Salud coordine las compras consolidadas de equipo médico de alta tecnología para las instituciones públicas de salud.

En los transitorios se establece que Birmex contará con un plazo de 30 días hábiles para adecuar los lineamientos de contratación consolidada y distribución de medicamentos publicados en noviembre de 2024.

EMPODERAN A BIRMEX

-Deja de ser únicamente consolidador de compras.

-Podrá firmar directamente contratos con laboratorios y proveedores.

-Será administrador único de los contratos de medicamentos e insumos.

-Asume facultades para supervisar el cumplimiento de contratos.

Podrá:

-Aplicar deducciones y penas convencionales.

-Solicitar suspensiones, rescisiones y terminaciones anticipadas.

-Encargarse del suministro de medicamentos e insumos.

-Realizar el almacenamiento de productos.

-Coordinar el abastecimiento a instituciones de salud.

-Operar la distribución de medicamentos y material de curación.

-Concentrará la relación del sector salud con la industria farmacéutica.

-Operará un modelo integral de cadena de suministro, desde la contratación hasta la entrega.

-Homologará procedimientos de recepción de productos en almacenes.

-Implementará herramientas tecnológicas para simplificar y controlar el abasto.