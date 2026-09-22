Posponen juicio contra exentrenador de gimnasia acusado de violación en Nuevo León

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    Posponen juicio contra exentrenador de gimnasia acusado de violación en Nuevo León

El juicio contra Damazo, exentrenador de gimnasia acusado de violación y abuso sexual contra menores en Nuevo León, fue pospuesto hasta el 22 de octubre.

El juicio contra Damazo, exentrenador de gimnasia acusado de violación y abuso sexual contra varias menores de edad en Nuevo León, fue aplazado y tendrá que esperar para continuar con el desahogo de pruebas relacionadas con las investigaciones en su contra.

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La audiencia estaba programada para este martes y contemplaba la presentación de elementos correspondientes a cuatro carpetas de investigación que fueron acumuladas dentro del proceso judicial. Sin embargo, de acuerdo con información del Poder Judicial, la diligencia fue pospuesta debido a un dictamen de la Fiscalía.

La continuación del procedimiento quedó programada para el próximo 22 de octubre, fecha en la que se prevé retomar la presentación y revisión de las pruebas.

PROCESO INCLUYE TESTIMONIOS Y PERITAJES

El procedimiento judicial se encuentra actualmente en la etapa de desahogo de pruebas, una fase en la que se incorporan testimonios, peritajes y otros elementos relacionados con las acusaciones que dieron origen al proceso.

Debido a que las presuntas víctimas eran menores de edad cuando habrían ocurrido los hechos, la audiencia se realizaría de manera virtual, como parte de las medidas adoptadas para proteger su identidad y evitar una exposición innecesaria durante el desarrollo del proceso.

La resolución sobre la responsabilidad penal del acusado dependerá de los elementos que sean presentados y valorados por las autoridades judiciales conforme avance el procedimiento.

DENUNCIAS FUERON PRESENTADAS EN 2025

Las primeras denuncias formales contra el exentrenador fueron presentadas en marzo de 2025. Las acusaciones están relacionadas con presuntas agresiones sexuales que habrían ocurrido en el Gimnasio Klass, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Tras las denuncias, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos señalados y reunir los elementos necesarios para llevar el caso ante las instancias judiciales.

En abril de ese mismo año, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Damazo.

Desde entonces, el exentrenador permanece internado en un centro de reinserción social estatal, mientras continúa el proceso judicial.

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¿CUÁNDO CONTINUARÁ EL JUICIO?

La audiencia que estaba prevista para este martes no se llevó a cabo debido al aplazamiento informado por el Poder Judicial. La nueva fecha establecida para continuar con el proceso es el 22 de octubre de 2026.

Ese día se retomará el desahogo de las pruebas correspondientes a las cuatro carpetas de investigación acumuladas.

El caso continuará bajo seguimiento de las autoridades judiciales, mientras se desarrollan las distintas etapas del procedimiento y se analizan los elementos presentados por las partes.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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