Activistas piden endurecer castigos tras caso de abuso sexual contra una perrita en Nuevo León

La historia llegó a la agrupación gracias al reporte de un cibernauta animalista, usuario de la plataforma Tinder, quien tuvo acceso a videos en los que el dueño del can se exhibía abusando sexualmente de su mascota.

En julio de 2025, la “Fundación Sofi Rescatando Cachorros” , de Monterrey, dedicada a proteger a canes en situación de calle o maltrato, denunció el caso de una perrita chihuahua que era víctima de zoofilia por parte de su propietario.

“Le ponía medias, tacones y la obligaba a tener sexo oral, eran imágenes muy fuertes, tenemos pruebas, testigos. Era un enfermo mental y estaba casado el señor. Es uno de los casos más fuertes que me ha tocado vivir a mí como rescatista”, relató Nelly Hernández Torres, presidenta de la citada organización.

La activista acudió ante la Fiscalía de Nuevo León para interponer la denuncia y presentó las pruebas de los hechos. Posteriormente, consiguió que se integrara la carpeta de investigación y que la denuncia fuera judicializada.

Aquella sería la primera vinculación a proceso por violencia y crueldad contra seres sintientes que se daba en Nuevo León.

Sin embargo, luego de varias audiencias, el juez dictó libertad condicional al imputado y, como medida cautelar, le ordenó presentarse a firmar cada semana y someterse a tratamiento psiquiátrico.

“Y como en el artículo 445 del Código Penal de Nuevo León la pena máxima son seis años, alcanzó a que el juez le diera ese beneficio”, contó Nelly Hernández.

Desde esta perspectiva, señaló que urge endurecer las penas contra quienes cometan actos de violencia y crueldad contra los animales.

“Para que los maltratadores no vean tan fácil el camino y se abstengan de hacer ese tipo de actos tan crueles en contra de un animal”.

Declaró que las asociaciones defensoras de animales esperan que el Congreso de Nuevo León apruebe la iniciativa que a finales de julio pasado presentó Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de aquella entidad, para endurecer las sanciones por abuso y maltrato animal.

La propuesta contempla modificar el artículo 445 del Código Penal de Nuevo León y aumentar de seis a 12 años de prisión las penas para quienes ejerzan violencia contra seres sintientes.