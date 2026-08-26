Precio del huevo se dispara 7.92% en agosto y registra uno de sus mayores aumentos en 20 años, INEGI

El precio del huevo aumentó 7.92% durante la primera quincena de agosto de 2026, uno de los mayores incrementos registrados para un periodo similar desde agosto de 2006, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El organismo informó el lunes 24 de agosto que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 145.393 en la primera quincena de agosto, lo que representó un incremento de 0.10% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.26%.

HUEVO REGISTRA FUERTE INCREMENTO EN AGOSTO; AUMENTA PRECIO DEL HUEVO UN 7.92% El aumento en el precio del huevo se presentó en un periodo en el que otros alimentos también registraron variaciones importantes. De acuerdo con el INEGI, el huevo tuvo un incremento quincenal de 7.92%, mientras que la cebolla aumentó 19.03%, el chile serrano 8.92% y otras frutas 3.53%. En contraste, algunos productos registraron reducciones durante el mismo periodo. La papa y otros tubérculos disminuyeron 5.97%; el jitomate, 4.86%; la calabacita, 5.82%, y el aguacate, 3.66%. ¿CUÁNTO CUESTA EL KILO DE HUEVO? Información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) muestra variaciones en el precio del huevo dependiendo del establecimiento y la región. En la Central de Abasto de Ciudad de México, el precio mayorista por kilogramo pasó de 30 a 37 pesos en menos de un mes, equivalente a un incremento de 23.33%. En tiendas y supermercados, el precio puede ubicarse entre 50 y 70 pesos por kilogramo, dependiendo de la zona. En Tijuana, Baja California, se han registrado precios superiores a los 80 pesos por kilo.

PRODUCTORES ENFRENTARON PERIODO DE BAJOS PRECIOS El incremento registrado durante agosto ocurre después de un periodo de precios bajos para el producto. A principios de mes se señaló que los productores buscaban compensar pérdidas acumuladas durante mayo, cuando se registró una sobreoferta de huevo que presionó los precios a la baja. El comportamiento del producto durante las siguientes semanas se reflejó posteriormente en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

¿QUÉ OTROS ALIMENTOS AUMENTARON Y BAJARON DE PRECIO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO EN MÉXICO? Además del incremento en el huevo, otros productos básicos presentaron variaciones durante la primera quincena de agosto. Entre los productos con mayores aumentos se encontraron la cebolla, con 19.03%, y el chile serrano, con 8.92%. Por otro lado, la papa y otros tubérculos registraron una disminución de 5.97%, el jitomate bajó 4.86%, la calabacita 5.82% y el aguacate 3.66%. Ante el incremento del huevo, también se han planteado alternativas de proteína como frijoles, lentejas y garbanzos, cuyos precios pueden variar según la región y el establecimiento. La evolución de los precios durante las próximas quincenas permitirá determinar si el incremento registrado en agosto se mantiene o si el costo del huevo comienza a moderarse. Con información de INEGI y medios