Preocupa a Alianza de Medios lineamientos en derechos de las audiencias

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México
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    Preocupa a Alianza de Medios lineamientos en derechos de las audiencias
    El pasado miércoles, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló lo planteado por el Ejecutivo federal en esta materia. Cuartoscuro.

La organización señala que algunos de sus alcances podrían poner en riesgo la libertad de expresión

CDMX.- La Alianza de Medios Mx (AMMx) manifestó su preocupación por los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sometió a consulta pública, al considerar que algunos de sus alcances podrían poner en riesgo la libertad de expresión y exceder las atribuciones que la ley otorga al organismo.

En un comunicado, la organización hizo un llamado para que la discusión no se limite al envío de observaciones por correo electrónico, sino que se convierta en un debate público, transparente, plural y sustentado, con participación de especialistas, medios de comunicación y sociedad civil, a fin de construir consensos sobre un tema que calificó como fundamental para la democracia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/considera-la-cirt-ambiguos-los-lineamientos-de-audiencias-del-gobierno-MM22483960

La AMMx sostuvo que los derechos de las audiencias tienen el mismo rango constitucional que la libertad de expresión, por lo que ambos deben armonizarse sin generar mecanismos que puedan derivar en restricciones indebidas a la labor periodística. También pidió que en el análisis se incluya el papel de los medios públicos y que se establezcan mecanismos que otorguen mayor autonomía y vigilancia a las resoluciones que emita la CRT.

El presidente pro tempore de la Alianza, Carlos Arredondo Sibaja, afirmó que desde 2013 México no ha logrado conciliar plenamente la protección de los derechos de las audiencias con el ejercicio de la libertad de expresión en los medios concesionados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-anuncia-las-consultas-publicas-de-los-lineamientos-para-la-proteccion-de-los-derechos-de-las-audiencias-BC22469329

La organización coincidió con especialistas que consideran que el proyecto de lineamientos rebasa el diseño jurídico de la CRT al contemplar posibles sanciones, atribuciones para intervenir en procedimientos de réplica ciudadana y criterios sobre la diferenciación entre información y opinión que no están previstos en la legislación.

No obstante, la Alianza respaldó aspectos como la diferenciación entre publicidad y contenidos, así como el impulso a los códigos de ética y a la figura del defensor de las audiencias, siempre que su designación y funcionamiento dependan exclusivamente de cada medio de comunicación.

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