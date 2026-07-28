Considera la CIRT ‘Ambiguos’ los lineamientos de audiencias del gobierno

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México
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    Considera la CIRT ‘Ambiguos’ los lineamientos de audiencias del gobierno
    El organismo también consideró que la sanciones por las presuntas “faltas informativas” son en “exceso elevadas”. Cortesía

La Cámara advirtió que además de ambiguos “dan lugar a discrecionalidad por el gobierno”

CDMX.- La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) señaló que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que presentó Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en la mañanera, de este martes 28 de julio, son “ambiguos y dan lugar a discrecionalidad”.

A través de un comunicado expresaron su apoyo al “mandato regulatorio para avanzar el tema de la protección de las audiencias”, pero al analizar lo que está a consulta pública localizaron algunos puntos a corregir para evitar una “regresión democrática”.

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La CIRT propuso un ejercicio con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada para presentarla en la consulta pública.

“Entendemos que la posición del CRT (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones) no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud”, dijo.

LINEAMIENTOS DAN LUGAR A DISCRECIONALIDAD

La CIRT advirtió que estos “Lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite a al Gobierno definir que es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad”.

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Además, consideró que la sanciones por las presuntas “faltas informativas” son en “exceso elevadas”, ya que representan el 1% de los ingresos anuales cada concesionario y/o programador.”Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley”, advirtió.

QUEJAS NO DEBEN SER ANÓNIMAS

También, consideró que el “recurso de inconformidad”, podrá revisar las decisiones de los defensores de audiencias y con ello, terminará decidiendo qué contenidos se pueden transmitir y cuáles no.

Para CIRT, es importante que estas quejas no sean anónimas o de lo contrario se pueden prestar a mecanismos de coerción “contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas y/o artificiales”.

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Finalmente, la CIRT considera que la consulta que abrió la CRT es muy importante para “corregir errores y excesos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión que todos valoramos y la decisión de las audiencias de ver y escuchar la programación de México y del Mundo que deseen”, subrayó.

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