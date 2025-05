Presenta Infonavit 40 denuncias ante FGR por actos de corrupción

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que se han interpuesto más de 40 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción y fraude cometidos en el instituto en administraciones pasadas.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero dijo que se trabaja en documentar las más de 3 mil 400 denuncias que se tienen por actos de corrupción.

“Traemos ya más de 40 demandas que ya ingresaron y estamos trabajando en un universo muy grande de demandas, más de 3 mil 400 demandas, que tienen que ver con los juicios masivos que tienen que ver con las ventas múltiples de casas con los ‘coyotes’. Por es tan importante el tema de los ‘coyotes’ que tienen que ver con algunos funcionarios del Infonavit que se prestaron a estas prácticas fraudulentas que tienen que ver con dinero se le dio a empresas constructoras que se propusieron para la vivienda y el Infonavit se les dio el dinero, nunca construyeron las casas.

“Estamos trabajando con la Consejería por órdenes de la Presidenta, con la Consejería y con Fiscalía para armar y ser muy sólidos con las demandas y que no las reboten”, explicó.

En otro tema, Romero dijo que, en un censo que se hizo con la Secretaría de Bienestar, se detectó que en el País hay 933 mil viviendas “emproblemadas” que están en un juicio masivo, que no han sido escrituradas o que tienen adeudos o pendientes con Fovissste.

Detalló que hay 131 mil casas en juicio masivos, 216 mil adjudicadas sin escrituras, 497 mil con adeudos y 89 mil que tienen pendientes con Fovissste.

“Iniciaríamos diciendo que debido a las malas prácticas en el Infonavit en otras administraciones, el diseño principalmente de créditos impagables, la contratación de despachos con prácticas fraudulentas, ilegales, y a la viviendas que se construyeron muy lejos y sin servicios, hoy tenemos un universo de 933 mil viviendas, le hemos denominado ‘emproblemadas’ en todo el País”, dijo.

Explicó que 497 mil son viviendas que “desde hace muchísimos años no pagan los derechohabientes, mucho tiempo en cartera vencida, y esto se puede deber al famoso crédito impagable o a que se asignaron esas viviendas muy retiradas, la gente que sea no las ocupo nunca, y el problema aquí es que el derechohabiente sigue apareciendo con un adeudo, aunque no necesariamente viva en ese lugar”.