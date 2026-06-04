Promete Fiscal de Nuevo León indagar carpetas contra Samuel García

Desde 2024, REFORMA publicó varios casos en los que proveedores que recibieron contratos millonarios triangularon cientos de millones de pesos, por medio de empresas filiales a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del Mandatario y su padre.

Aunque el año pasado ya dictó no ejercicios de la acción penal en casos relacionados con las triangulaciones de recursos atribuidas al Gobernador Samuel García , Javier Flores, Fiscal General del Estado, aseguró que si se presentan nuevas denuncias y pruebas, las investigará.

Esas operaciones fueron denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción, pero en 2025, tras haber asumido su cargo como parte de una negociación política en la que intervino el Gobierno federal, Flores atrajo las carpetas y ordenó dictar el no ejercicio de la acción penal.

Este año, el asunto cobró relevancia al darse a conocer que esa firma jurídica financió con casi 82 millones de pesos la campaña de promoción en redes sociales de García.

Además surgieron estados de cuenta bancarios que demuestran que las triangulaciones mencionadas sucedieron en algunos casos en apenas dos horas, por lo que legisladores y y dirigentes partidistas anunciaron que presentarán nuevas denuncias.

”Se desconocen los hechos que se refieren a nuevas denuncias que se manejan en la FGR”, señaló el Fiscal.

”El trato (ante nuevos casos) sería, al igual que en las anteriores ocasiones, el revisar las carpetas y el investigarlas... se van a analizar”.

Flores defendió los inejercicios anteriores.

”En las anteriores se dictó una opinión de no ejercicio por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se hicieron las aclaraciones y se remitió a la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.

”En el procedimiento del inejercicio el Fiscal que tiene la carpeta investigando hace una propuesta de no ejercicio, lo cual se revisa y se regresó con el Fiscal Anticorrupción para el efecto de que se revisara”.