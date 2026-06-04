Promete Fiscal de Nuevo León indagar carpetas contra Samuel García

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Promete Fiscal de Nuevo León indagar carpetas contra Samuel García
    Este año, el asunto cobró relevancia al darse a conocer que esa firma jurídica financió con casi 82 millones de pesos la campaña de promoción en redes sociales de García. REFORMA

Esas operaciones fueron denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción, pero en 2025, tras haber asumido su cargo como parte de una negociación política en la que intervino el Gobierno federal

Aunque el año pasado ya dictó no ejercicios de la acción penal en casos relacionados con las triangulaciones de recursos atribuidas al Gobernador Samuel García, Javier Flores, Fiscal General del Estado, aseguró que si se presentan nuevas denuncias y pruebas, las investigará.

Desde 2024, REFORMA publicó varios casos en los que proveedores que recibieron contratos millonarios triangularon cientos de millones de pesos, por medio de empresas filiales a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del Mandatario y su padre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bloqueos-de-cnte-causan-perdidas-de-405-mdp-MG21149533

Esas operaciones fueron denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción, pero en 2025, tras haber asumido su cargo como parte de una negociación política en la que intervino el Gobierno federal, Flores atrajo las carpetas y ordenó dictar el no ejercicio de la acción penal.

Este año, el asunto cobró relevancia al darse a conocer que esa firma jurídica financió con casi 82 millones de pesos la campaña de promoción en redes sociales de García.

Además surgieron estados de cuenta bancarios que demuestran que las triangulaciones mencionadas sucedieron en algunos casos en apenas dos horas, por lo que legisladores y y dirigentes partidistas anunciaron que presentarán nuevas denuncias.

”Se desconocen los hechos que se refieren a nuevas denuncias que se manejan en la FGR”, señaló el Fiscal.

”El trato (ante nuevos casos) sería, al igual que en las anteriores ocasiones, el revisar las carpetas y el investigarlas... se van a analizar”.

Flores defendió los inejercicios anteriores.

”En las anteriores se dictó una opinión de no ejercicio por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se hicieron las aclaraciones y se remitió a la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.

”En el procedimiento del inejercicio el Fiscal que tiene la carpeta investigando hace una propuesta de no ejercicio, lo cual se revisa y se regresó con el Fiscal Anticorrupción para el efecto de que se revisara”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Investigaciones

Personajes


Samuel García

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Supuesta revocación de visas de: Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Brighite Granados

Revocan visas de tres funcionarios de Morena
Ricardo Mejía Berdeja rechazó las versiones sobre una presunta revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos.

“Sigo con mi visa de EU”: Mejía Berdeja niega revocación del documento
Pese a las restricciones aplicadas en la frontera con México, la ganadería en Texas reportó el primer caso de gusano barrenador.

Reporta EU primer caso de gusano barrenador en Texas; activan cuarentenas y medidas de contención
Saraperos logró recortar la diferencia en varias ocasiones, pero no encontró el batazo oportuno en los innings finales.

Saraperos cae ante Sultanes y pierde la serie en el Francisco I. Madero
Experiencia. El rodaje de ‘Verano’ reúne a actores consolidados y nuevos talentos en una producción encabezada por Leo Aguirre y Olga Segura.

¡Con sello coahuilense! Filman en Texas película producida por la cineasta Olga Segura
Américo Villarreal rechaza acusaciones de medios estadounidenses

¿Revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas? Américo Villarreal lo niega
Manuel Farías envió una sexta carta a Claudia Sheinbaum desde El Altiplano, donde denuncia presuntas irregularidades en su proceso penal.

Desde El Altiplano, Manuel Farías envía sexta carta a Sheinbaum y acusa a Semar de obstruir su defensa

La función de estos elementos es contribuir a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Secretaría de la Defensa refuerza la seguridad en Sinaloa con 90 elementos de Fuerzas Especiales