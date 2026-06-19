Presenta Sheinbaum ’La Gran Escapada’, el Buen Fin del Turismo, con descuentos y premios

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora , explicó que esta iniciativa forma parte de una visión impulsada desde el gobierno federal para fortalecer el turismo interno y ampliar la oferta de servicios disponibles para viajeros nacionales y extranjeros.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Gobierno de México presentó la segunda edición de “ La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo ” , una estrategia que busca incentivar los viajes dentro del país mediante descuentos, promociones y experiencias turísticas en distintas regiones.

La campaña se llevará a cabo del 18 al 21 de junio y contará con la participación de más de 6 mil 500 establecimientos distribuidos en las 32 entidades federativas del país, lo que representa un crecimiento respecto a la edición anterior.

“ Es una iniciativa de la Presidenta para generar un Buen Fin exclusivamente para el sector turístico ”, señaló la funcionaria durante su intervención.

Entre los servicios incluidos se encuentran aerolíneas, hoteles, restaurantes, transporte terrestre, balnearios, centros de convenciones y experiencias turísticas comunitarias, con más de 114 mil opciones disponibles con descuentos y promociones.

Rodríguez Zamora destacó que el objetivo principal es generar una mayor derrama económica en las regiones turísticas y reducir la estacionalidad de los destinos.

“Es una oportunidad para aumentar la derrama económica en las regiones y en las comunidades”, afirmó.

LO QUE PODRÁN ENCONTRAR LOS VIAJEROS

La edición de este año incluye una amplia variedad de opciones para los turistas, desde paquetes tradicionales hasta experiencias más comunitarias y culturales.

· Boletos de avión con tarifas promocionales· Descuentos en hoteles y hospedaje· Promociones en restaurantes· Transporte terrestre· Balnearios y parques recreativos· Centros de convenciones· Experiencias comunitarias· Rutas ecoturísticas· Pueblos Mágicos· Zonas arqueológicas· Actividades culturales y gastronómicas

Uno de los puntos destacados es la incorporación de experiencias comunitarias, como el avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala y actividades desarrolladas por artesanos y pequeños prestadores de servicios turísticos.

CRECE LA OFERTA Y SE ABRE A TURISTAS INTERNACIONALES

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, esta segunda edición registra un incremento del 5 por ciento en experiencias ofertadas y un 11 por ciento en establecimientos participantes, en comparación con el año anterior.

Otra de las novedades es la apertura del programa a turistas internacionales, ya que anteriormente estaba limitado únicamente a visitantes nacionales.

“El año pasado sólo los mexicanos podían comprar; hoy está abierto para cualquier turista o visitante que quiera aprovechar los descuentos y regresar a México”, explicó Rodríguez Zamora.

La funcionaria invitó a la población a consultar las promociones en el portal oficial del programa y promover el consumo de productos turísticos nacionales.

“Los invito a consumir local, hecho en México, a conocer nuestro país, que es grandioso y además está de moda”, expresó.

CONCURSO POR EL DÍA DEL PADRE CON VIAJES COMO PREMIO

En el marco del Día del Padre, la Secretaría de Turismo anunció un concurso dirigido a padres que cumplen años el 21 de junio, quienes podrán participar para ganar un viaje redondo a distintos destinos del país.

La dinámica será difundida a través de las redes sociales oficiales de SECTUR, donde los interesados deberán estar atentos a la convocatoria que se publicará el domingo a las 14:00 horas.

Esta iniciativa se suma a las actividades de promoción turística impulsadas en torno a “La Gran Escapada”, buscando generar mayor participación ciudadana en las campañas del sector.

LA IDEA QUE DIO ORIGEN AL PROYECTO

Durante la conferencia, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, explicó que esta segunda edición surgió a partir de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el turismo con una dinámica similar al Buen Fin comercial.

“Esta iniciativa nació de una visión muy clara que usted, Presidenta, planteó aquí en noviembre de 2024”, señaló el dirigente empresarial.

De la Torre destacó que el proyecto es resultado de la coordinación entre el Gobierno de México, la Secretaría de Turismo, Profeco, gobiernos estatales y el sector privado.

“Quisiera que también se promoviera el turismo”, recordó sobre la propuesta inicial de la mandataria.

UN MODELO DE COORDINACIÓN ENTRE SECTORES

El representante de Concanaco subrayó que “La Gran Escapada” busca fortalecer a los negocios familiares que sostienen gran parte del ecosistema turístico en el país, desde hoteles y restaurantes hasta transportistas, agencias de viajes y artesanos.

“Esta iniciativa no solamente debía quedarse en el comercio, sino abrir la oportunidad para que todas y todos los mexicanos puedan conocer su país”, afirmó.

También destacó que la campaña busca incentivar tanto el turismo nacional como el internacional mediante descuentos, promociones y experiencias accesibles en todo México.