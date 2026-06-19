‘Pura Felicidad’... Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por su triunfo ante Corea del Sur en el Mundial 2026

Durante el inicio de su conferencia matutina, la mandataria hizo una pausa para destacar el desempeño del equipo y reconocer tanto la anotación que definió el encuentro como la intervención del guardameta que evitó el empate en los minutos decisivos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , dedicó un mensaje de felicitación a la Selección Mexicana luego de su victoria por 1-0 frente a Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , resultado que permitió al representativo nacional seguir generando entusiasmo entre la afición.

Frente a los asistentes, Sheinbaum expresó: “ Muchas felicidades por el gol y la tajada ”, en referencia a las acciones más importantes del partido que le dieron el triunfo al conjunto mexicano.

Durante su mensaje señaló que el equipo nacional ha logrado transmitir entusiasmo a la población y reconoció las emociones que ha despertado su participación en la justa mundialista.

Además del resultado deportivo, la presidenta resaltó el impacto que ha tenido la actuación del Tricolor entre millones de aficionados que han seguido el torneo dentro y fuera del país.

“Y por la felicidad que le dan al pueblo, muchas, muchas felicidades”, expresó la titular del Ejecutivo al dirigirse a los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

PRESENTAN IMÁGENES DE LOS FESTEJOS EN TODO EL PAÍS

Antes de abordar los temas programados para la conferencia de prensa, el Gobierno federal proyectó un video con imágenes de las celebraciones que se registraron en distintas ciudades tras el triunfo del combinado nacional.

En las grabaciones se observaron plazas públicas, avenidas y puntos de reunión donde cientos de aficionados salieron a festejar el resultado con banderas, cánticos y caravanas de automóviles, reflejando el ambiente de entusiasmo que dejó la victoria.

Las imágenes formaron parte del arranque de la conferencia matutina, en la que el desempeño de la Selección ocupó los primeros minutos antes de dar paso a otros asuntos de la agenda gubernamental.

CONFERENCIA CONTINUÓ CON TEMAS DE TURISMO

Tras el reconocimiento al representativo nacional, la presidenta presentó a los invitados que participarían en la conferencia relacionados con el sector turístico.

Entre ellos estuvo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, quien dio a conocer la campaña “La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo”, una estrategia enfocada en incentivar los viajes y el consumo de servicios turísticos en el país.

De esta manera, el triunfo de la Selección Mexicana marcó el inicio de la conferencia presidencial, donde el ambiente deportivo se mezcló con la presentación de proyectos dirigidos a fortalecer la actividad económica y turística.

EL TRI MANTIENE ILUSIONADA A LA AFICIÓN

La victoria frente a Corea del Sur ha reforzado el optimismo de los seguidores del conjunto nacional, que continúan respaldando al equipo durante su participación en el Mundial 2026.

El desempeño mostrado por los futbolistas ha provocado múltiples reacciones en redes sociales y celebraciones en diferentes estados del país, consolidando una vez más al fútbol como uno de los deportes con mayor capacidad de convocatoria entre los mexicanos.

Con cada resultado positivo, la Selección sigue alimentando la expectativa de millones de aficionados que acompañan al equipo en su camino dentro del torneo internacional.