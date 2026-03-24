Presenta Sheinbaum la Ley General contra el Feminicidio

La propuesta, adelantó, será enviada al Senado este mismo día para su análisis.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio , una iniciativa que busca establecer un marco homogéneo en todo el país para la atención y persecución de este delito.

De acuerdo con Godoy, la falta de uniformidad ha sido uno de los mayores obstáculos para combatir la impunidad en casos de violencia feminicida.

En la conferencia matutina, Sheinbaum estuvo acompañada por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) , Ernestina Godoy , quien explicó que el proyecto pretende unificar criterios y procedimientos en las fiscalías estatales.

“Que todos investiguemos igual, que no está fácil”, afirmó, al detallar que 40 artículos de la propuesta están dedicados exclusivamente a regular el proceso de investigación con estándares comunes.

La presidenta destacó que el documento toma como base el modelo de investigación desarrollado en la Ciudad de México, donde —aseguró— se logró reducir la impunidad en feminicidios gracias a protocolos más estrictos y una mayor coordinación interinstitucional.

El objetivo ahora es llevar ese enfoque a todo el territorio nacional mediante una Ley General sustentada en un artículo específico de la Constitución.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, Sheinbaum subrayó que la iniciativa responde a una demanda histórica del movimiento feminista y de las familias de víctimas: contar con un sistema de justicia que no permita la disparidad de criterios ni la minimización de la violencia contra las mujeres.

Uno de los cambios más significativos, señaló, es la obligación de que toda muerte violenta de una mujer sea investigada de inicio como feminicidio.

Esto implica que el Ministerio Público deberá aplicar el protocolo correspondiente desde el primer momento, evitando que casos potencialmente dolosos sean clasificados de manera prematura como accidentes o suicidios.

“De inicio, feminicidio; eso es un cambio sustantivo”, enfatizó la mandataria.

Además de los procedimientos de investigación, la iniciativa incluye lineamientos para la prevención, la sanción de servidores públicos que incurran en omisiones y la reparación integral del daño a víctimas indirectas.

También prevé la creación de mecanismos de coordinación para que todas las fiscalías estatales operen bajo estándares comunes y reporten información con criterios unificados.

Previo a la intervención de Godoy, la presidenta pidió a los reporteros no formular preguntas relacionadas con la Fiscalía, dado que la titular se encontraba presente en el Salón Tesorería exclusivamente para exponer los aspectos técnicos de la propuesta.

La iniciativa, aseguró Sheinbaum, busca fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia y cerrar los espacios a la impunidad.

Con la homologación nacional de criterios, dijo, el Estado mexicano enviaría una señal clara de compromiso frente a uno de los delitos más graves y persistentes contra las mujeres en el país.