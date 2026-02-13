Presentan en la Mañanera iniciativa de nueva Ley de Cine y Audiovisual en México; sustituirá a la de 1992

La funcionaria explicó que la legislación actual fue concebida bajo una lógica predominantemente mercantil y que, tras más de 30 años, ya no responde a la transformación tecnológica ni a la expansión de plataformas digitales. El objetivo central es actualizar el marco legal y colocar al cine mexicano bajo un enfoque de derechos culturales .

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional , la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza , presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual , que reemplazará la normativa vigente desde 1992.

La propuesta reconoce al cine y al audiovisual no solo como productos comerciales, sino como expresiones vinculadas a identidad, memoria y comunidad, ampliando la visión sobre su papel en la vida pública del país.

GARANTÍAS DE EXHIBICIÓN Y PRESENCIA EN PLATAFORMAS

Uno de los ejes principales de la iniciativa es asegurar mayor visibilidad al cine nacional en salas comerciales. Se mantiene el 10% de tiempo de pantalla para producciones mexicanas, pero ahora con revisiones semestrales y ajustes semanales en cartelera.

Además, el tiempo mínimo de exhibición se ampliaría de siete a 14 días. Con esta medida se busca que las películas nacionales tengan mayores oportunidades de permanencia y formación de audiencias, frente a la competencia de grandes producciones internacionales.

En el entorno digital, la iniciativa plantea que las plataformas de streaming incluyan secciones específicas de promoción y recomendación de contenido mexicano, con el fin de fortalecer su difusión y alcance en el consumo contemporáneo.

SHEINBAUM APOYA AL CINE

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México posee una creatividad “excepcional” reconocida a nivel internacional, visible en directores, productores y técnicos que han sido premiados en distintos foros globales, así como en escuelas de formación cinematográfica consideradas entre las mejores del mundo. Señaló que este talento no es circunstancial, sino resultado de una tradición cultural sólida que ha colocado al país como referente en el ámbito audiovisual.

La mandataria explicó que uno de los cambios centrales de la iniciativa es reorientar el presupuesto público hacia producciones independientes y comunitarias, incluidas obras en lenguas originarias, en lugar de concentrarlo únicamente en películas comerciales que ya cuentan con financiamiento privado. El objetivo es ampliar oportunidades para creadores con menos recursos y fortalecer la diversidad de voces dentro del panorama cinematográfico nacional. Asimismo, destacó que se garantizarán espacios de exhibición tanto en salas como en plataformas digitales, para que los proyectos respaldados por el Estado realmente encuentren audiencia.

Sheinbaum también subrayó el fortalecimiento de escuelas de cine, danza y teatro —ahora gratuitas— y la expansión de infraestructura cultural, especialmente en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, donde se proyecta una escuela de oficios cinematográficos para formar personal técnico especializado.

MEMORIA AUDIOVISUAL Y OBLIGACIÓN DEL ESTADO

Otro componente clave es el llamado mandato de memoria audiovisual. La propuesta establece la obligación de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo cinematográfico nacional a través de la Cineteca Nacional, con reglas claras de resguardo patrimonial.

La intención es evitar la pérdida de materiales que forman parte de la historia cultural del país, garantizando su preservación para futuras generaciones. En un contexto de transformación tecnológica acelerada, la digitalización se vuelve una tarea estratégica.

Asimismo, el fomento al cine mexicano quedaría establecido en la ley como obligación del Estado y no únicamente como programa presupuestario. Esto permitiría, según lo expuesto, incrementos progresivos de recursos conforme a la disponibilidad financiera.

EN POCAS LÍNEAS

· Sustituirá la ley vigente desde 1992

· Mantiene 10% de pantalla para cine nacional

· Amplía exhibición mínima a 14 días

· Refuerza conservación del patrimonio audiovisual.