Presta Infonavit más con morosidad récord, advierten especialistas

Tan sólo de enero a marzo pasados, el Instituto que dirige Octavio Romero otorgó créditos a nivel nacional a trabajadores de bajos ingresos por 13 mil 110 millones de pesos para casas económicas -cuyos precios en Nuevo León pueden iniciar alrededor de los 800 mil pesos-, lo que implicó un alza del 39.7 por ciento anual.

El aumento en la bolsa de créditos otorgados por el Infonavit para la compra de casas del segmento denominado “económico” encendió las alertas de especialistas financieros, principalmente por el riesgo de que los derechohabientes caigan en morosidad, que ya es récord en el instituto, con 21 por ciento, y las casas terminen abandonadas.

No obstante, de acuerdo con la información oficial, que no precisa cifras absolutas, el número de créditos de ese segmento no creció a la par, y subió sólo 13.1 por ciento, pudiendo adjudicarse la diferencia a que el monto promedio otorgado a cada derechohabiente se disparó 20.6 por ciento anual.

Es decir, en promedio, ahora cada derechohabiente se endeudó por 20.6 por ciento más, sin que necesariamente hayan aumentado los ingresos en esa proporción.

El Instituto atribuyó el mayor monto de créditos a nivel nacional a la pronunciada brecha entre el crecimiento de los salarios y la inflación de la vivienda, que en el primer trimestre del 2026 fueron del 7.2 por ciento anual y 8.7 por ciento anual, respectivamente.

Expertos consultados señalaron que intentar dar solución al poco acceso a la vivienda con el otorgamiento de montos de crédito elevados a personas con una capacidad de pago limitada podría disparar el índice de morosidad del Infonavit, que en el 2025 fue del 21 por ciento, superior en 3.46 puntos porcentuales al del 2024.

Peor aún, agregaron, muchos morosos abandonarían su deuda e inmueble, multiplicando la crisis de miles de casas abandonadas que ya padece México, y que se traduce en invasiones de propiedades y espacios para la delincuencia, como sucede en municipios periféricos de Monterrey, como lo son García y Juárez.

”Al rato van a ser casas abandonadas y créditos vencidos porque no ha mejorado la capacidad de pago de la gente”, dijo un desarrollador, que pidió anonimato.

A nivel estatal, el Infonavit desembolsó mil 290 millones de pesos en créditos de vivienda para trabajadores que ganan hasta cuatro UMAs mensuales, que son 14 mil 264 pesos, el límite para los financiamientos de ese segmento.

Este incremento de la bolsa fue del 31 por ciento anual que, aunque es menor al nacional, también responde a un deterioro en posibilidad de adquirir una casa.

De acuerdo con los desarrolladores nuevoleoneses, la dificultad de construir hogares de interés social es más pronunciada en el Estado debido a que el “impuesto verde” encarece aún más los materiales de construcción.

“Hay dos características de Nuevo León que encarecen la vivienda: el impuesto verde y que las infraestructuras de agua y electricidad las pagamos los desarrolladores”, señaló otro desarrollador de manera anónima.

El Gobierno federal prometió construir 77 mil viviendas económicas en el Estado, y el 2025 cerró con la edificación de sólo 3 mil 601, lo que implicaría que deben entregarse 14 mil 680 unidades por año del 2026 al 2030, es decir, generar un alza del 307.7 por ciento anual desde este año y mantener ese ritmo cuatro años más.