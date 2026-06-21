Pide Maru Campos al gobierno federal que entregue a Rubén Rocha Moya a la justicia de EU

CHIHUAHUA, CHIH.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un mensaje por medio de un video en sus redes sociales, donde pidió al Gobierno Federal entregar a Rubén Rocha Moya y no sacrificar al país por proteger a funcionarios y gobernantes que son señalados por los Estados Unidos. Lo anterior lo realizó, ya que según explicó, en las últimas semanas se ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de acciones unilaterales en territorio mexicano contra el crimen organizado, y sobre el impacto de los temas de seguridad en la revisión del Tratado de Libre comercio de Norteamérica, el TMEC.

“Recientemente, el titular del Ejecutivo de los Estados Unidos sugirió que no le importaría que despareciera el tratado de libre comercio y deslizó la posibilidad de recurrir a acciones militares por tierra contra los cárteles asentados en México. Quiero ser muy clara: estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia. Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional”, afirmó Campos Galván en su mensaje.

ACUSA A MORENA DE PROTEGERLOS Señaló que lo que hoy pasa, no surgió de la nada, sino de la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos, señal por vínculos con el crimen organizado. “Surgió, porque hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son cobijados, abrazados y cuidados, sin que, al día de hoy, sepamos nada de ellos ni de sus casos. Surgió porque las fiscalías persiguen a quienes combatimos el crimen mientras no tocan a los acusados de vínculos con el narcotráfico. Y desde el oficialismo se le llama defender la patria. Pero la patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho. Se defiende cortando esos vínculos entre la política y el crimen organizado que causan tantísimo dolor y muerte a los mexicanos. Se defiende llevando ante la justicia a los señalados”.

En ese sentido, le exigió a la 4T, que no busque culpables fuera del país ni fabrique adversarios internacionales. “Lo que atenta más contra la soberanía de México, no es un gobierno extranjero sino la impunidad del crimen organizado. Sí, el auténtico entreguismo e injerencismo es dar el control político al narco La a única razón por la que hoy vivimos esta situación es la negativa del gobierno federal a procesar a los suyos. Eso es impunidad. Y la impunidad no protege a ningún país, lo debilita”.

INSTÓ A SHEINBAUM A REFLEXIONAR En el mensaje Campos Galván pidió al Gobierno Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se reflexione, que no sacrifique a un país entero por poner a su partido por encima de la ley y se entregue a Rubén Rocha Moya. “Que no destruya años de confianza y cooperación por proteger a los señalados por la justicia. Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, escúchenlo bien: la responsabilidad será únicamente del gobierno de Morena y de la 4T.

Hoy más que nunca, amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices, y que se investigue públicamente a los demás acusados. No dejemos de exigirlo, no permitamos que se olvide. Lo que está en juego es el desarrollo del país, la libertad y la seguridad de todas las familias mexicanas. Al régimen morenista, al régimen de la 4T les recordamos que la patria es primero... no su partido”.

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