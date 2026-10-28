Reducir déficit fiscal es la prioridad del Gobierno: SHCP

”La principal prioridad del Gobierno mexicano al día de hoy es mantener el déficit en una trayectoria de corrección. Esto es muy importante porque la estabilidad macroeconómica forma parte de un buen entorno empresarial, por eso estamos trabajando en diferentes iniciativas” , dijo la funcionaria de la Secretaría de Hacienda (SHCP) en el Simposio Global de Inversionistas del Milken Institute 2026.

En este momento, la prioridad del Gobierno mexicano es reducir el déficit fiscal con una estrategia basada en mantener la deuda en una trayectoria estable hacia el futuro e impulsar iniciativas orientadas al crecimiento, manifestó María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda.

”Hemos logrado reducir el déficit fiscal en cerca de dos puntos partiendo del 2024, y la estrategia actual se basa en tres aspectos principales: uno tiene que ver, por supuesto, con la consolidación fiscal, mantener la deuda en una trayectoria que pueda ser estable de cara al futuro e impulsar iniciativas orientadas al crecimiento”, expuso.

Al participar en una mesa redonda sobre las perspectivas económicas de México, Bonilla comentó que lo anterior está relacionado con el proyecto de Ley de Infraestructura que se anunció este año y con intentar llevarlo a cabo sobre una base creíble y que no perjudique a la economía.

”Estamos realizando un gran esfuerzo para que el paquete de medidas de 2027 aumente los ingresos hasta cerca de 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

”En definitiva, creemos que podría ser la estrategia correcta para alcanzar un mayor crecimiento potencial. Es como la pieza que faltaba y, al día de hoy, seguimos manteniendo el impulso en las inversiones”, sostuvo.

PRESUMEN ‘COLCHÓN’ DE 173 MIL MDP

Los fondos de estabilización con los que cuenta México en este momento exceden los 173 mil millones de pesos, el nivel más alto desde 2020, lo que constituye un “colchón de seguridad” para el País, reportó la Secretaría de Hacienda.

Los fondos de estabilización son mecanismos financieros de ahorro creados para compensar caídas en los ingresos del Gobierno federal y de las entidades federativas durante momentos de incertidumbre económica o volatilidad en los mercados.

”Nuestros fondos de estabilización superaron los 173 mil millones de pesos y constituyen un colchón de seguridad. En materia de finanzas públicas, la deuda pública cerrará este año en 54 por ciento del PIB, por debajo de la media de las economías de mercados emergentes”, dijo Édgar Amador, titular de la SHCP, durante el Simposio del Milken Institute.

Según la dependencia, la reducción gradual del déficit estabilizará este ratio de deuda a medio plazo.

”La composición de la deuda también limita los riesgos. La mayor parte de la deuda pública de México está denominada en pesos y devenga un tipo de interés fijo, lo que reduce la exposición a las perturbaciones del tipo de cambio y de los tipos de interés”, expuso.

Hacienda prevé que las necesidades de financiamiento del sector público, que es la medida más amplia del déficit, se reducirán a 4.1 por ciento del PIB en 2026 y a 3.9 por ciento en 2027, lo que supone una reducción acumulada de 1.9 puntos porcentuales desde 2024.