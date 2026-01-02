Presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora es detenido en Morelia

Mientras circulaban por las calles de la colonia San Pascual, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Morelia, detuvieron este viernes a tres integrantes de una célula criminal del Cártel Michoacán Nueva Generación.

Entre los detenidos, está Roberto ‘C’, ‘El Betillo’ y/o ‘El Taquero’, uno de los presuntos autores materiales del ataque armado en el que fue asesinado el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez y tres de sus escoltas.

La corporación policial, informó, que, “derivado de recorridos preventivos, oficiales de Policía Morelia detuvieron a tres personas y aseguraron armas de fuego largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad federal”.

La corporación indicó también que “durante la intervención, se confirmó que uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión vigente y ha sido vinculado por otras autoridades con investigaciones de alto impacto”.

Las áreas estatales y federales de seguridad, confirmaron que entre las personas aseguradas está “El Betillo”, quien tiene órdenes de aprehensión vigentes en su contra, por los delitos de Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio y Robo Calificado.

Además, que contaba con una ficha de búsqueda en la que la Fiscalía de Michoacán, ofrecía una recompensa de 100 mil pesos a quién proporcionara información confiable que la llevara a su captura, tras el homicidio de Hipólito Mora.

¿QUIÉN ES ‘EL BETILLO’?

‘El Betillo’, es identificado como integrante de la organización criminal Los Viagras que, desde hace 2 años, hizo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y junto con Los Blancos de Troya, conformaron el Cártel Michoacán Nueva Generación.

Roberto ‘C’, es señalado ahora, de operar en la capital michoacana y otros municipios, bajo las órdenes de comandantes del CJNG.

Entre el armamento que los oficiales municipales le aseguraron a ‘El Betillo’ y a los otros dos sujetos, está una ametralladora Minimi 7.62 y tiros útiles para esta arma de alto poder.

Roberto ‘C’, Fernando Javier ‘C’ y José Ernesto ‘R’, fueron puestos a disposición de la Delegación en Michoacán, de la Fiscalía General de la República.

(Con información de El Universal)