Presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora es detenido en Morelia

México
/ 2 enero 2026
    Roberto ‘C’, ‘El Betillo’ y/o ‘El Taquero’ fue detenido, uno de los presuntos autores materiales del ataque armado en el que fue asesinado el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez. ESPECIAL

“El Betillo” y/o “El Taquero”, es uno de los presuntos autores materiales del líder de autodefensas en Michoacán

Mientras circulaban por las calles de la colonia San Pascual, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Morelia, detuvieron este viernes a tres integrantes de una célula criminal del Cártel Michoacán Nueva Generación.

Entre los detenidos, está Roberto ‘C’, ‘El Betillo’ y/o ‘El Taquero’, uno de los presuntos autores materiales del ataque armado en el que fue asesinado el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez y tres de sus escoltas.

La corporación policial, informó, que, “derivado de recorridos preventivos, oficiales de Policía Morelia detuvieron a tres personas y aseguraron armas de fuego largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad federal”.

La corporación indicó también que “durante la intervención, se confirmó que uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión vigente y ha sido vinculado por otras autoridades con investigaciones de alto impacto”.

Las áreas estatales y federales de seguridad, confirmaron que entre las personas aseguradas está “El Betillo”, quien tiene órdenes de aprehensión vigentes en su contra, por los delitos de Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio y Robo Calificado.

Además, que contaba con una ficha de búsqueda en la que la Fiscalía de Michoacán, ofrecía una recompensa de 100 mil pesos a quién proporcionara información confiable que la llevara a su captura, tras el homicidio de Hipólito Mora.

¿QUIÉN ES ‘EL BETILLO’?

‘El Betillo’, es identificado como integrante de la organización criminal Los Viagras que, desde hace 2 años, hizo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y junto con Los Blancos de Troya, conformaron el Cártel Michoacán Nueva Generación.

Roberto ‘C’, es señalado ahora, de operar en la capital michoacana y otros municipios, bajo las órdenes de comandantes del CJNG.

Entre el armamento que los oficiales municipales le aseguraron a ‘El Betillo’ y a los otros dos sujetos, está una ametralladora Minimi 7.62 y tiros útiles para esta arma de alto poder.

Roberto ‘C’, Fernando Javier ‘C’ y José Ernesto ‘R’, fueron puestos a disposición de la Delegación en Michoacán, de la Fiscalía General de la República.

(Con información de El Universal)

Temas


Autodefensas
Seguridad
Violencia

Localizaciones


Michoacán
Morelia

Organizaciones


Sspc

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

