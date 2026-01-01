Disparos de celebración de Año Nuevo causan heridos en Uruapan, Michoacán

Tras las fiestas de fin de año, se reportaron heridos de balas perdidas en el municipio de Uruapan, Michoacán. Se registró que los dos incidentes fueron en sitios separados, sin relación aparente.

El primero de estos reportes fue comunicado por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz. El informe fue compartido por sus redes sociales. Detalló que los ciudadanos pidieron su auxilio por llamadas tras el incidente.

‘Es lamentable saber que en nuestro municipio exista mucha gente armada y que lo más seguro es que su uso sea para fines de maldad hacia la ciudadanía, sigo haciendo un llamado a los ciudadanos para que nos unamos y caminemos juntos porque solo así podremos vencer’ escribió Quiroz en su publicación de redes sociales.

En la publicación, la funcionaria pide a los ciudadanos no hacer disparos de celebración durante el año nuevo y reprochó la alta presencia de armas civiles en el municipio.

Posteriormente, se reportó otro caso de bala perdida, en la colonia La Michoacana, en el mismo municipio. Se reportó que elementos de Protección Civil trasladaron a la víctima para ser hospitalizada.

Hasta el momento, no se ha informado que las heridas, en ambos casos, hayan sido graves.