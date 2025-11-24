Presuntos implicados en asesinato de Fede Dorcaz son vinculados a proceso

México
/ 24 noviembre 2025
    Presuntos implicados en asesinato de Fede Dorcaz son vinculados a proceso
    FGJCDMX y SSC de la CDMX informaron la vinculación a proceso de dos hombres identificados como Andy ‘N’ y Geovanni ‘N’, por su presunta participación en el homicidio doloso del ciudadano argentino Fede Dorcaz. FOTO: ESPECIAL

En la audiencia del domingo 23 de noviembre, un juez de control determinó vincular a proceso a ambos imputados por el delito de homicidio doloso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informaron la vinculación a proceso de dos hombres identificados como Andy ‘N’ y Geovanni ‘N’, por su presunta participación en el homicidio doloso del ciudadano argentino Fede Dorcaz, modelo y cantante, dos meses después del asesinato del participante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, informó que como “resultado de los trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México, fueron detenidos Geovanni ‘N’ y Andy ‘N’”.

Cabe destacar que “por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 9 de octubre” en la alcaldía Miguel Hidalgo.

TE PUEDE INTERESAR: Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy

DETENCIONES DE PRESUNTOS IMPLICADOS

El primer detenido, Andy ‘N’, fue ubicado el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de una persecución derivada de una solicitud ciudadana de auxilio por un robo a transeúnte. Durante su intento de fuga ocurrió un intercambio de disparos con elementos de la SSC, en el que resultó lesionado y posteriormente recibió atención médica.

Como parte de las indagatorias, el 20 de noviembre se ejecutaron cuatro cateos en inmuebles relacionados con el caso, ubicados en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Durante estas diligencias, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX, detuvieron a Geovanni ‘N’ y aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

Sin embargo, en audiencia celebrada el domingo 23 de noviembre, un juez de control determinó vincular a proceso a ambos imputados por el delito de homicidio doloso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva. Los dos hombres permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, mientras que la autoridad fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Luto en el programa Hoy! Confirman muerte del cantante Fede Dorcaz tras asalto en la CDMX

¿QUÉ LE PASÓ A FEDE DORCAZ?

De acuerdo con la investigación, Dorcaz, quien inició su trayectoria como modelo en España y como cantante en Argentina, circulaba el pasado 9 de octubre por carriles laterales de periférico de la alcaldía Miguel Hidalgo cuando tres motocicletas le cerraron el paso. De ellas descendieron varios sujetos, entre ellos los dos imputados, quienes presuntamente accionaron un arma de fuego en su contra antes de huir del lugar.

Aunque el argentino intentó huir de los asaltantes, estos le disparando y ocasionaron su muerte.

El modelo tenía dos años viviendo en la Ciudad de México con la intención de encontrar mayores oportunidades de empleo para alcanzar su sueño de convertirse en cantante.

Cabe destacar que estaba por arrancar su participación en la sección ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ en el programa de revista de Televisa, donde concursaría junto a su novia Mariana Ávila.

(Con información de El Universal)

