Presuntos implicados en asesinato de Fede Dorcaz son vinculados a proceso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informaron la vinculación a proceso de dos hombres identificados como Andy ‘N’ y Geovanni ‘N’, por su presunta participación en el homicidio doloso del ciudadano argentino Fede Dorcaz, modelo y cantante, dos meses después del asesinato del participante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, informó que como “resultado de los trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México, fueron detenidos Geovanni ‘N’ y Andy ‘N’”.

Cabe destacar que “por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 9 de octubre” en la alcaldía Miguel Hidalgo.

DETENCIONES DE PRESUNTOS IMPLICADOS

El primer detenido, Andy ‘N’, fue ubicado el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de una persecución derivada de una solicitud ciudadana de auxilio por un robo a transeúnte. Durante su intento de fuga ocurrió un intercambio de disparos con elementos de la SSC, en el que resultó lesionado y posteriormente recibió atención médica.

Como parte de las indagatorias, el 20 de noviembre se ejecutaron cuatro cateos en inmuebles relacionados con el caso, ubicados en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Durante estas diligencias, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX, detuvieron a Geovanni ‘N’ y aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares.