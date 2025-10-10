Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy

    Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
    El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz. FOTO: INSTAGRAM

Fede Dorcaz, artista argentino, perdió a vida en un ataque armado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, durante la noche del 9 de octubre

Este 10 de octubre se confirmó el terrible asesinato de Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino de 29 años de edad que próximamente se sumaría al reality Las Estrellas Bailan en Hoy, un popular programa de la televisión mexicana.

La triste noticia fue confirmada por ¡Siéntese quien pueda! a través de su cuenta de Instagram: “Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”.

Por su parte, el show mañanero Hoy compartió: “La familia de Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero [...] Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila”.

El programa que pertenece a Televisa agregó: “Mariana y Fede eran una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”.

COMPARTEN FOTOGRAFÍAS DE PRESUNTOS ASESINOS DE FEDE DORCAZ

El reconocido periodista de nota roja, Carlos Jiménez, compartió en su perfil de X (antes Twitter) tres fotografías de quienes serían los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

La publicación indica: “Los buscan. Son los tipos que mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz en la alcaldía Miguel Hidalgo. Le dieron un balazo cuando iba por Periférico y huyeron en estas motos.

Al finalizar esta leyenda, Jiménez añadió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) buscan a estos sujetos.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? ASÍ FUE COMO ASESINARON A FEDE DORCAZ

De acuerdo con lo que se ha reportado, el artista argentino se encontraba circulando la noche del 9 de octubre sobre la lateral del anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación de la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El informe de la SSC-CDMX explicó que “un hombre perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo. Posteriormente, se identificó la víctima como Fede Dorcaz.

Asimismo, se constató que dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron al argentino para, luego, proceder con el atentado. Como el cuerpo sin vida conservó el reloj, joyas y dinero, se considera que se trató de una ejecución directa, según el diario Milenio.

MARIANA ÁVILA, NOVIA DE FEDE DORCAZ Y SU PAREJA EN LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY, SE DESPIDE

Previo a que se confirmara el fallecimiento de Dorcaz, la creadora de contenido y su pareja sentimental por más de un año, Mariana Ávila, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales:

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

En los comentarios de esta publicación, fans y seguidores de ambos hicieron presencia con palabras de lamentación.

