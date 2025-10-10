¡Luto en el programa Hoy! Confirman muerte del cantante Fede Dorcaz tras asalto en la CDMX

Show
/ 10 octubre 2025
    ¡Luto en el programa Hoy! Confirman muerte del cantante Fede Dorcaz tras asalto en la CDMX
    Doloroso. La noticia del fallecimiento del joven artista conmocionó al elenco y al público del programa matutino, que le rindió un homenaje entre lágrimas durante la transmisión en vivo. FOTO: INTERNET / TWITTER@PROGRAMAHOY

El compositor argentino había sido confirmado apenas este jueves como participante del reality show ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ de Televisa

Trágicamente y de manera sorpresiva se dio a conocer desde el programa Hoy el fallecimiento de uno de sus nuevos integrantes: Fede Dorcaz, quien se sumaría al reality show Las Estrellas Bailan en Hoy.

El programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo lamentó la noticia con un mensaje compartido en redes sociales. Según los primeros reportes, Fede habría fallecido tras resistirse a un asalto mientras viajaba en su camioneta sobre el Anillo Periférico, en la Ciudad de México.

“Es una oportunidad única, estamos contentos de estar en Las Estrellas Bailan en Hoy”, dijo el argentino durante los ensayos que tuvo este jueves en las instalaciones de Televisa.

¿QUÉ PASÓ CON FEDE DORCAZ?

El cantante y compositor argentino Fede Dorcaz falleció a los 29 años de edad en la Ciudad de México. Su ingreso al show matutino se debía a que su novia, la creadora de contenido Mariana Ávila, también formaría parte del reality.

“La familia de Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede eran una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, compartieron en las redes sociales oficiales del programa.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ganando como siempre! Debutará Kylie Jenner en el cine: filmará historia con Charli XCX

Entre lágrimas, Legarreta, Montijo y los participantes del show, como Kuno, Mauricio Abad, Aldo Guerra, Jade Fraser y Sofía Rivera, desearon paz y resignación a la familia del artista argentino.

Temas


Espectáculos
Luto
Viral

Personajes


Galilea Montijo

Organizaciones


Televisa

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?