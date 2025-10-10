¡Luto en el programa Hoy! Confirman muerte del cantante Fede Dorcaz tras asalto en la CDMX
El compositor argentino había sido confirmado apenas este jueves como participante del reality show ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ de Televisa
Trágicamente y de manera sorpresiva se dio a conocer desde el programa Hoy el fallecimiento de uno de sus nuevos integrantes: Fede Dorcaz, quien se sumaría al reality show Las Estrellas Bailan en Hoy.
El programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo lamentó la noticia con un mensaje compartido en redes sociales. Según los primeros reportes, Fede habría fallecido tras resistirse a un asalto mientras viajaba en su camioneta sobre el Anillo Periférico, en la Ciudad de México.
“Es una oportunidad única, estamos contentos de estar en Las Estrellas Bailan en Hoy”, dijo el argentino durante los ensayos que tuvo este jueves en las instalaciones de Televisa.
¿QUÉ PASÓ CON FEDE DORCAZ?
El cantante y compositor argentino Fede Dorcaz falleció a los 29 años de edad en la Ciudad de México. Su ingreso al show matutino se debía a que su novia, la creadora de contenido Mariana Ávila, también formaría parte del reality.
“La familia de Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede eran una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, compartieron en las redes sociales oficiales del programa.
Entre lágrimas, Legarreta, Montijo y los participantes del show, como Kuno, Mauricio Abad, Aldo Guerra, Jade Fraser y Sofía Rivera, desearon paz y resignación a la familia del artista argentino.