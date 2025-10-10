¡Luto en el programa Hoy! Confirman muerte del cantante Fede Dorcaz tras asalto en la CDMX

Trágicamente y de manera sorpresiva se dio a conocer desde el programa Hoy el fallecimiento de uno de sus nuevos integrantes: Fede Dorcaz, quien se sumaría al reality show Las Estrellas Bailan en Hoy.

El programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo lamentó la noticia con un mensaje compartido en redes sociales. Según los primeros reportes, Fede habría fallecido tras resistirse a un asalto mientras viajaba en su camioneta sobre el Anillo Periférico, en la Ciudad de México.

“Es una oportunidad única, estamos contentos de estar en Las Estrellas Bailan en Hoy”, dijo el argentino durante los ensayos que tuvo este jueves en las instalaciones de Televisa.