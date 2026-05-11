Prevé Conagua recuperación hídrica del 94% tras 43 meses de sequía en México

Durante su participación en el XL Foro Perspectivas Climáticas realizado en la UNAM, el especialista de la Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua precisó que, tras un periodo crítico de 43 meses de estiaje (que abarcó de marzo de 2022 a octubre de 2025), el país registra actualmente una recuperación hídrica del 94 por ciento.

Al concluir la temporada de lluvias de 2026, México se encontraría libre de una sequía generalizada, estimó Dante Sinohé Hernández Padrón, investigador de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ).

“Los datos sugieren que al terminar la temporada de lluvias 2026 estaríamos todavía en el umbral de condiciones normales” , señaló ante científicos y académicos en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC).

No obstante, pese al panorama favorable para el cierre de este año, los expertos alertaron sobre el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Hernández Padrón advirtió que para el periodo 2026-2027 el fenómeno podría alcanzar una intensidad similar a la de 2015, uno de los registros más extremos de los que se tiene memoria.

Agrega que, si las temperaturas globales alcanzan en el próximo ciclo los niveles registrados en 2023, México podría enfrentar nuevamente una sequía severa durante 2027.

Al respecto, Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), coincidió en que el principal reto actual es prever con precisión la magnitud de “El Niño”. Reconoció que, si bien se ha avanzado en los pronósticos de temperaturas, la estimación de lluvias sigue siendo el mayor desafío para la política pública y la toma de decisiones a largo plazo.