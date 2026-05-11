‘Rubén Rocha está en Sinaloa’... Sheinbaum aclara paradero del gobernador con licencia

Durante la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo fue cuestionada directamente sobre los rumores que apuntaban a una posible salida o huida del gobernador en medio del contexto de seguridad que atraviesa la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las versiones que circularon en distintos espacios informativos sobre el supuesto paradero desconocido del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y aseguró que el mandatario estatal continúa en territorio sinaloense.

La respuesta de Sheinbaum fue breve pero contundente: “El Gabinete de Seguridad viene mañana y podrá informar. Rocha está en Sinaloa”.

La declaración buscó frenar las especulaciones que comenzaron a expandirse en redes sociales y algunos medios, donde se afirmaba que el gobernador con licencia habría abandonado el estado.

SHEINBAUM ACUSA PROPAGANDA Y NOTICIAS FALSAS

Además de aclarar la ubicación del mandatario sinaloense, la presidenta lanzó críticas contra ciertos medios de comunicación, a los que acusó de difundir versiones sin sustento con fines políticos.

“Hay periódicos en México que se dedican a la propaganda política. Hay algunos que pueden no estar de acuerdo con nosotros, pero una cosa es dar información y otra muchísima propaganda y muchísimas mentiras”, señaló Sheinbaum durante su intervención.

La mandataria sostuvo que diariamente circulan contenidos falsos relacionados con temas de seguridad y gobernabilidad, lo que, según dijo, busca generar una percepción negativa sobre la situación del país.

En ese contexto, Sheinbaum insistió en que la diferencia entre informar y hacer propaganda política debe quedar clara, especialmente en momentos donde las redes sociales aceleran la difusión de rumores y versiones no verificadas.

EL GABINETE DE SEGURIDAD DARÁ MÁS DETALLES

La presidenta adelantó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá información adicional sobre el tema durante la próxima conferencia, con el objetivo de responder a las dudas que han surgido en torno a la situación política y de seguridad en Sinaloa.

Aunque no profundizó sobre el motivo específico de las versiones difundidas, Sheinbaum reiteró que el gobernador permanece en la entidad y descartó las afirmaciones sobre una supuesta huida.

El tema tomó relevancia debido al contexto que vive Sinaloa en materia de seguridad, donde diversos hechos violentos y operativos federales han mantenido la atención pública sobre las decisiones de las autoridades estatales y federales.

La presencia del Gabinete de Seguridad en las conferencias matutinas se ha convertido en una estrategia del gobierno federal para responder a cuestionamientos relacionados con violencia, operativos y acciones de inteligencia en distintas regiones del país.

EL “DETECTOR DE MENTIRAS” VUELVE A LA CONVERSACIÓN

Durante su mensaje, Sheinbaum también hizo referencia al programa gubernamental conocido como “Detector de Mentiras”, utilizado en administraciones recientes para señalar información considerada falsa o imprecisa.

Con tono irónico, la presidenta comentó que las noticias falsas continúan multiplicándose a pesar de los intentos por desmentirlas públicamente.

“Estamos pensando que el detector de mentiras no está quedando, pues así que tenemos que hacer algo mal”, expresó entre risas durante la conferencia.

La declaración volvió a encender el debate sobre el papel de las redes sociales, los medios digitales y la rapidez con la que ciertas versiones pueden viralizarse sin confirmación oficial.

SINALOA, BAJO EL FOCO NACIONAL

En los últimos años, Sinaloa se ha mantenido como uno de los estados más observados en materia de seguridad pública debido a diversos operativos federales y hechos vinculados al crimen organizado.

La figura de Rubén Rocha Moya también ha estado constantemente bajo escrutinio político, especialmente ante cualquier acontecimiento relacionado con seguridad o estabilidad institucional en la entidad.

Analistas consideran que, en contextos de alta tensión mediática, cualquier ausencia pública de funcionarios estatales suele generar especulaciones que rápidamente se convierten en tendencia en redes sociales.

Mientras tanto, el gobierno federal sostiene que continuará respondiendo a los señalamientos mediante información oficial emitida por el Gabinete de Seguridad y las autoridades correspondientes.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL “DETECTOR DE MENTIRAS”

• El “Detector de Mentiras” surgió como una sección gubernamental para desmentir noticias falsas o información imprecisa.

• Las conferencias matutinas suelen ser utilizadas para responder versiones difundidas en redes sociales y medios digitales.

• Sinaloa es una de las entidades que con más frecuencia aparece en temas nacionales relacionados con seguridad pública.

• Los rumores políticos suelen expandirse rápidamente en plataformas digitales antes de ser confirmados oficialmente.

• El Gabinete de Seguridad participa periódicamente en las conferencias presidenciales para informar sobre operativos y estrategias nacionales.

UNA POLÉMICA IMPULSADA POR VERSIONES EXTRAOFICIALES

La controversia sobre el paradero de Rubén Rocha Moya evidenció nuevamente cómo la información política puede escalar rápidamente en el entorno digital, especialmente cuando se mezcla con temas de seguridad pública.

Mientras algunas versiones apuntaban a una presunta salida del gobernador, el gobierno federal insistió en que el mandatario continúa en Sinaloa y que no existe ninguna situación fuera de control.

La discusión también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre información, especulación y propaganda política en tiempos donde las redes sociales aceleran la circulación de contenidos sin verificación inmediata.