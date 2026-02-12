Prevé Monreal que diputados vote reducción de semana laboral la última semana de febrero

La bancada mayoritaria en San Lázaro prevé que la reforma en materia de reducción de la jornada laboral sea discutida en el Pleno la última semana de febrero.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la minuta del Senado fue turnada ayer a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y, de acuerdo con una ruta aproximada, sujeta a la ratificación de las comisiones dictaminadoras, se espera que entre hoy y mañana se elabore el proyecto de dictamen con el objetivo de circularlo este viernes o el sábado.

Indicó que si esto ocurre, el próximo lunes las Comisiones Unidas se reunirían con el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y dictaminarían ese mismo día.

Monreal explicó que otorgarán los cinco días que establece la ley y el reglamento para que las comisiones puedan invitar o reunirse con quienes consideren pertinente y la reforma podría votarse por el Pleno entre el martes 24 y el miércoles 25 de febrero.

Cuestionado sobre lo dicho ayer la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, quien afirmó que la reforma aprobada ayer por el Senado le de “gato por liebre” a los trabajadores, el morenista sostuvo que respeta su opinión; no obstante, aseguró que la propuesta presidencial equilibra los derechos de los trabajadores con las preocupaciones de empresarios e industriales.

“Hoy mismo hay empresarios y pequeños y medianos industriales que se quejan de la reforma, porque sostienen que no será fácil para sus ingresos, para expandir su negocio o fortalecer el empleo, y lo que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum fue equilibrar”, afirmó.

La minuta del Senado modifica el artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada laboral será de 40 horas semanales, con un día de descanso por cada seis días de trabajo con goce de salario íntegro.

De acuerdo el artículo tercero transitorio, la reducción de la jornada laboral será gradual, con dos horas menos por año hasta llegar a 40 horas en 2030.

La reforma incrementa también las horas extras a 12 horas semanales, que podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, con un máximo de cuatro días en ese periodo.

El coordinador morenista consideró que nadie puede negar que establecer una reducción de horas laborales anualmente es un avance y criticó a la Oposición por cuestionar la medida.

“Nadie puede negar que es avance establecer horas por año. Yo les pregunto a los opositores que están ahora muy activos en combatir esta reforma: ¿Por qué no lo hicieron antes, en los 80 años que gobernaron ellos?”, planteó.

Monreal dijo desconocer si la minuta de la reforma de las 40 horas se aprobará en la Cámara de Diputados con modificaciones, porque esa es decisión de las comisiones dictaminadoras, pero reiteró que su postura personal es de respaldo a la propuesta de la Presidenta.

Y EL 18 DE FEBRERO EMITIRÁN CONVOCATORIA PARA ASF

El legislador informó también que el próximo 18 de febrero, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación emitirá la convocatoria para iniciar el proceso de renovación de su titular.

“Vamos a lanzar la convocatoria para que se inscriban de manera libre todos los que aspiren a continuar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación”, dijo.