Prevén crecimiento al doble de centros de datos en México hacia 2030

Más que inmuebles especializados, estas instalaciones constituyen infraestructura crítica para la economía digital, pues permiten almacenar y procesar información, operar aplicaciones empresariales y ejecutar modelos de IA.

La expansión de la inteligencia artificial (IA), los servicios en la nube y la transformación digital están acelerando la demanda de centros de datos en México.

Un informe sobre el sector inmobiliario, hotelero y de la construcción en Latinoamérica, elaborado por EY, identifica a los centros de datos como uno de los nichos de mayor crecimiento dentro del sector inmobiliario industrial en México.

El país cuenta con ventajas como su proximidad y conectividad con Estados Unidos, el impulso del nearshoring, la disponibilidad de talento especializado y un mercado digital en expansión.

El mercado mexicano de centros de datos fue valuado en mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 2.27 mil millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 13.5%.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Data Centers estima que entre 2025 y 2030 podrían incorporarse mil 516 MW de capacidad adicional, respaldados por más de 18 mil millones de dólares en inversión directa.

”Durante años, la competitividad de los desarrollos industriales estuvo vinculada principalmente con la ubicación, el acceso logístico y los costos de construcción.

”En los centros de datos, el factor decisivo es la capacidad de ofrecer energía suficiente, estable y continua; esta diferencia obliga a entenderlos no solo como activos inmobiliarios, sino como infraestructura estratégica para el funcionamiento de la economía digital”, señaló Alonso Díaz Barriga, socio de Impuestos Internacionales y Transacciones de EY México, en un reporte.

Actualmente, el desarrollo del sector se concentra en Querétaro, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Querétaro se ha consolidado como el principal nodo del país, mientras que las demás ciudades aportan ventajas relacionadas con la cercanía a usuarios digitales, el tráfico transfronterizo, la actividad industrial y la disponibilidad de talento tecnológico.

Sin embargo, transformar el interés de los inversionistas en proyectos operativos dependerá, principalmente, de la infraestructura energética, de acuerdo con la firma especializada en servicios de auditoría, impuestos, consultoría, estrategia y transacciones

México opera actualmente entre 235 y 250 MW de capacidad instalada, con 74 MW adicionales en construcción.

La distancia entre esta base y las proyecciones hacia 2030 evidencia tanto la dimensión de la oportunidad como el desafío para ampliar la transmisión y agilizar las interconexiones.

”El reto no consiste únicamente en generar más electricidad, sino en llevarla oportunamente a los lugares donde se desarrollarán los proyectos, con la confiabilidad que exige una infraestructura que no admite interrupciones.

”El fortalecimiento de las redes de transmisión, junto con condiciones regulatorias claras y el desarrollo de talento especializado, será fundamental para consolidar a México como un destino relevante para estas inversiones”, enfatizó Díaz Barriga.