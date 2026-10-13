Pacta Claudia Sheinbaum con plataformas decreto contra violencia

La Mandataria informó que los representantes de las compañías participaron en las conversaciones y plantearon disposiciones adicionales, por lo que el acuerdo permitirá avanzar en la regulación sin que, hasta ahora, se haya informado de desacuerdos pendientes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, retirar y reportar contenidos que inciten a la violencia será presentado mañana, después que las empresas aceptaron las medidas propuestas por el Gobierno federal.

“Increíblemente estuvieron totalmente de acuerdo. Agregaron algunos temas, pero las plataformas están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo, de tal manera que el decreto sale con un acuerdo con las plataformas”, afirmó.

Sheinbaum explicó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones estará encargada de supervisar el cumplimiento de las medidas, mientras que el Centro Nacional de Inteligencia participará en los asuntos relacionados con posibles delitos.

La propuesta forma parte de la respuesta del Gobierno federal a episodios de violencia registrados en planteles escolares y a la circulación de contenidos que promueven agresiones en redes sociales, servicios de mensajería y otras plataformas digitales.

El Ejecutivo había anunciado previamente que buscaría trasladar a las empresas parte de la responsabilidad de identificar y retirar publicaciones que representen riesgos, así como establecer mecanismos para reportarlas a las autoridades.

Este martes, la Presidenta había planteado que las nuevas disposiciones incluyeran restricciones para proteger a menores de edad frente a contenidos violentos y mecanismos de colaboración entre las compañías tecnológicas y las instituciones de seguridad.

En la conferencia, Sheinbaum dijo que mañana se explicarán los alcances del decreto, aunque no detalló las obligaciones específicas que aceptaron las empresas ni las consecuencias previstas para quienes incumplan las medidas.

La Mandataria también mencionó que este día, alrededor de las 18:00 horas, sostendrá un encuentro virtual con jóvenes para escuchar sus opiniones sobre seguridad digital.

El Centro Nacional de Inteligencia, que participará en la supervisión de posibles delitos, forma parte del sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública y mantiene coordinación con las Fuerzas Armadas, fiscalías y autoridades estatales.