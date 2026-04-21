Prevén especialistas pérdidas por huachicol en 123 mil mdp

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México
/ 21 abril 2026
    Prevén especialistas pérdidas por huachicol en 123 mil mdp
    Las pérdidas se derivan del contrabando y robo de combustibles, así como robo de crudo. CUARTOSCURO

En 2025, las pérdidas se dividieron en 56 mil millones de daño para Pemex y 67 mil millones para la hacienda pública

El año pasado, el huachicol generó pérdidas por 123 mil millones de pesos al erario y a Pemex, un incremento de 13 por ciento respecto a 2024, y se prevé que para este año la cifra se mantenga en este nivel, aseguró Francisco Barnés de Castro, experto en energía y director de Cifra2 Consultores, durante su participación en el cuarto Foro Nacional del IMEF.

“La pérdida estimada de ingresos en 2025, en un cálculo conservador, fue de 123 mil millones de pesos, de los cuales 56 mil millones fue el daño para Pemex y 67 mil millones para la hacienda pública”, dijo el especialista durante su participación.

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Agregó que estas pérdidas incluyen el impacto por el contrabando y robo de combustibles, así como robo de crudo.

Aseguró que para este 2026, este ilícito podría mantenerse en la misma cifra, así como las acciones que está llevando a cabo el Gobierno.

“El volumen de combustibles robados en ductos tuvo un crecimiento en el último año de 43 por ciento, sobre todo en diesel, gasolina y gas LP.

“Esto generó una pérdida para Pemex de 35 mil millones de pesos, 44 por ciento más que el estimado para 2024, así como 50 por ciento mayor que el reportado por Pemex en su informe financiero”, dijo el especialista.

En tanto, el costo estimado para la Secretaría de Hacienda fue de 26 mil millones de pesos, 47 por ciento superior al que se calculó para 2024.

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