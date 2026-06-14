¿Monterrey sin contaminación por el Mundial? Expertos aclaran teorías sobre ‘cielo limpio’

“No se les hace raro que...”, es lo que comentan usuarios de redes sociales ante la buena calidad del aire que ha presentado el Área Metropolitana de Monterrey en los últimos días, coincidiendo con el arranque del Mundial de Fútbol FIFA 2026. Esto ha provocado teorías entre los internautas, al punto de señalar que esto se debe al freno de actividades en industrias, como la Refinería de Cadereyta, mediante un acuerdo entre la iniciativa privada y el Estado, creando una ‘pausa’ para que el cielo se viera limpio en la Sultana del Norte por el primer partido del Mundial de Futbol que se celebrará este domingo en el Estadio Monterrey.

De acuerdo con el medio de comunicación El Norte, realizaron un recorrido la noche del 12 de junio por la Refinería de Cadereyta de Petróleos Mexicanos (Pemex); sin embargo, las chimeneas de la empresa mexicana estaban activas.

SAMUEL GARCÍA ATRIBUYE A “UN MILLÓN DE ÁRBOLES PLANTADOS” La madrugada del 14 de junio, el gobernador de Nuevo León, Samuel García publicó un video plantando un árbol sabino sobre la avenida Constitución, donde se encuentra el recién corredor lineal de la Línea 4 de monorriel de Metrorrey. El Gobernador junto a Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente, señaló que tan solo en ese tramo llamado Corredor Lineal Constitución se sembraron más de 700 árboles. Y afirmó que se han plantado más de un millón de plantas arbóreas.

A lo que García hizo alusión a los comentarios en redes sociales sobre la escasa contaminación señalando que “todavía hay raza que dice ‘¿qué hicieron, por qué no está contaminado?’, ‘apagaste un botón’; ¡No, papá! Sembramos un millón de árboles y el clima ha ayudado”, en tono satírico. Señaló que “los suecos están asustados” por la cantidad de árboles en la ciudad y afirmó que desde que inició su administración, hace cuatro años y medio, se han plantado especies arbóreas “todos los días (...) Nos queda un año de gobierno y no vamos a parar. Hoy la ciudad sin duda es mucho más verde”.

¿POR QUÉ HAY POCA CONTAMINACIÓN? ES NORMAL Según el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, en el mes de junio comienza el periodo del año en el que la calidad del aire mejora por las condiciones atmosféricas, comprendiendo también en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre; coincidiendo también con la llamada temporada de lluvias y huracanes. “Históricamente, junio suele ser un mes donde mejoran las condiciones de calidad del aire derivado de una mayor temperatura, presencia de vientos, algo de lluvias y en general una atmósfera inestable en la Zona Metropolitana de Monterrey. Es por esto que hoy en día podemos ver cielos más limpios”, destacó en sus redes sociales.

El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire compartió una serie de gráficas donde se visualiza una tendencia de concentración de PM2.5 por mes en el año 2022 (datos del último año del informe nacional de calidad del aire y PIGECA), donde se señala que los meses con mayores índices de contaminación atmosférica suelen ser de noviembre a mayo. Por lo que descartó que se trate de un acuerdo por disminuir la contaminación generada por las fábricas y refinerías o que los miles de vehículos que circulan por la Zona Metropolitana de Monterrey dejen de circular de la noche a la mañana; ya que es una dinámica atmosférica crucial para el aire. “Ojalá fuera tan sencillo como “apagar” una chimenea o que ciertos vehículos dejen de circular. La dinámica de la atmósfera es un factor que juega un papel crucial en lo que respiramos y debe ser considerada en la gestión de la calidad del aire de nuestra región”, concluyó el observatorio. Abimael Salas, meteorólogo y presentador de la televisión regiomontana, explicó en sus redes sociales que en “En verano hay pocos días con inversión térmica, altas temperaturas lluvias, más el viento y bajas presiones favorecen muchos días con visibilidad ilimitada”.

Por lo cual, la bruma, neblina, niebla y la contaminación con índices altos son dispersados con mucha facilidad, como fenómenos naturales y comunes; aunque no reduce considerablemente la visibilidad en las zonas montañosas. “El gobierno no detuvo nada, son las mismas emisiones que el resto del año”, afirmó el meteorólogo.

¿QUÉ ES LA INVERSIÓN TÉRMICA? La inversión térmica se produce cuando una capa de aire caliente se posiciona por encima de una más fría, cercana al suelo, contrariamente al comportamiento atmosférico habitual, donde la temperatura disminuye con la altitud. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la temperatura del aire “en vez de descender mientras subimos en altura, va ascendiendo cada vez más; esto hace que la densidad del aire dentro de la capa de inversión aumente con la altura, limitando así las corrientes ascendentes que se producen en la atmósfera”. Es decir, se convierte en un atmosférico que inhibe la mezcla natural de masas de aire, por lo que los contaminantes emitidos por vehículos e industrias quedan atrapados cerca del suelo, reportando así niveles altos de contaminación del aire. El fenómeno es frecuente durante el otoño e invierno, debido a la reducción de horas de sol, lo que ralentiza el recalentamiento de la base de la inversión a lo largo del día.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ALTAS TEMPERATURAS? Ante el intenso calor, se emite las siguientes recomendaciones: - Evitar exponerse entre las 11:00 a las 16:00 horas, ya que durante ese periodo se alcanzan las temperaturas más altas. - Usar ropa de tonos claros y de preferencia manga larga. - Tomar abundantes líquidos, de preferencia agua simple, aun cuando no se tenga sed. - Usar bloqueador solar con FPS mayor a 15. - No realizar actividades bajo el sol. - Evitar realizar ejercicio intenso en las horas más intensas de sol.

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Durante la temporada de lluvias, es importante tomar ciertas precauciones para mantenerse seguro y proteger su propiedad. Aquí tienes algunas recomendaciones: Mantente informado: Sigue los informes meteorológicos y las alertas locales para estar al tanto de las condiciones climáticas y posibles inundaciones en tu área. Prepara tu hogar: Limpia los desagües y canaletas para evitar el bloqueo de agua y asegúrate de que los techos estén en buen estado para prevenir filtraciones. Si vives en una zona propensa a inundaciones, considera elevar tus muebles y equipos electrónicos en caso de que el agua entre en tu casa. Evita áreas inundadas: No intentes cruzar calles o áreas inundadas, ya que el agua puede ser más profunda de lo que parece y podrías quedar atrapado o arrastrado por la corriente. Si es posible, quédate en casa hasta que las inundaciones disminuyan. Conduce con precaución: Si necesitas conducir durante lluvias intensas, reduce la velocidad, mantén una distancia segura con otros vehículos y evita áreas propensas a inundaciones. Presta atención a las advertencias de cierre de carreteras y sigue las indicaciones de las autoridades.

Prepárate para cortes de energía: Las tormentas eléctricas pueden ocasionar cortes de energía. Ten a mano linternas, velas y pilas adicionales. Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación y considera tener un generador de respaldo si es posible. Evita zonas propensas a deslizamientos de tierra: Si vives en áreas montañosas o con pendientes pronunciadas, mantente alerta ante posibles deslizamientos de tierra. Si las autoridades locales emiten una advertencia, evacúa la zona si es necesario. Protege tus documentos importantes: Guarda tus documentos personales importantes en bolsas de plástico resistentes al agua o escanea copias digitales para mantenerlos seguros en caso de inundaciones. Mantén un kit de emergencia: Prepara un kit de suministros básicos de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, botiquín de primeros auxilios y otros elementos esenciales que puedas necesitar en caso de una emergencia. Recuerda seguir las instrucciones de las autoridades locales y priorizar siempre tu seguridad y la de tu familia durante la temporada de lluvias.

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