Prisión preventiva para Jesús Corona Damián, tras haber estado en fuga
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Jesús Corona Damián fue vinculado al crimen organizado y fue capturado al margen de las acciones del Operativo Enjambre
El 2 de junio se reportó que el alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue puesto en prisión preventiva por la orden del juez de control.
El edil de Cuautla estuvo en fuga aproximadamente 10 días después de haber sido vinculado con el crimen organizado. Fue detenido el 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El arresto fue compartido por Omar García Harfuch.
Su arresto corresponde al Operativo Enjambre, cuya principal prioridad es el arresto de funcionarios vinculados con el cártel mexicano.
Jesús Corona Damián fue detenido tras ser vinculado a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos. La FEMDO formuló su imputación por la posible comisión del delito de delincuencia organizada.
Mientras se define la situación jurídica de Jesús Corona Damián, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. El juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa; se cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”.