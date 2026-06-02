Prisión preventiva para Jesús Corona Damián, tras haber estado en fuga

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    Prisión preventiva para Jesús Corona Damián, tras haber estado en fuga
    Prisión preventiva para edil de Cuautla, Morelos Vanguardia

Jesús Corona Damián fue vinculado al crimen organizado y fue capturado al margen de las acciones del Operativo Enjambre

El 2 de junio se reportó que el alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue puesto en prisión preventiva por la orden del juez de control.

El edil de Cuautla estuvo en fuga aproximadamente 10 días después de haber sido vinculado con el crimen organizado. Fue detenido el 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El arresto fue compartido por Omar García Harfuch.

Su arresto corresponde al Operativo Enjambre, cuya principal prioridad es el arresto de funcionarios vinculados con el cártel mexicano.

Jesús Corona Damián fue detenido tras ser vinculado a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos. La FEMDO formuló su imputación por la posible comisión del delito de delincuencia organizada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcalde-de-cuautla-promueve-amparo-tras-orden-de-aprehension-por-presuntos-vinculos-criminales-HI20930744

Mientras se define la situación jurídica de Jesús Corona Damián, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. El juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa; se cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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