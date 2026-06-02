Prisión preventiva para Jesús Corona Damián, tras haber estado en fuga

El 2 de junio se reportó que el alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue puesto en prisión preventiva por la orden del juez de control.

El edil de Cuautla estuvo en fuga aproximadamente 10 días después de haber sido vinculado con el crimen organizado. Fue detenido el 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El arresto fue compartido por Omar García Harfuch.

Su arresto corresponde al Operativo Enjambre, cuya principal prioridad es el arresto de funcionarios vinculados con el cártel mexicano.