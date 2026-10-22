Procesan a ‘Comandante Cromo’; seguirá preso en el Altiplano

Apenas el pasado 17 de octubre se le dictó prisión preventiva oficiosa, porque fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, lugar donde permanecerá durante su proceso penal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Iván Sánchez Santiago, alias “Comandante Cromo”, presunto líder de la célula criminal “Los Cromos”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

De acuerdo con un comunicado, la FGR aportó los datos de prueba contundentes para imputar al acusado en dichos delitos, por lo que además se ratificó la medida cautelar señalada que cumplirá en el Altiplano. Cabe destacar que se fijó plazo de un mes para la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones, el “Comandante Cromo” es identificado como posible integrante de una organización criminal relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas. Fue detenido en Guadalajara, Jalisco gracias al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Marina) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy Ramos, al imputado se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.