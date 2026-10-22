Sheinbaum descarta que AMLO haga gira por México en 2027... aunque dijo, no tendría nada de malo

Durante su conferencia matutina del jueves 22 de octubre, en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las versiones que apuntan a un posible regreso del expresidente a actividades presenciales en distintas regiones del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la versión de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prepara una gira por México durante 2027 para apoyar a Morena rumbo a las elecciones. Aunque descartó tener información sobre un recorrido de su antecesor, sostuvo que su eventual participación en actos públicos no tendría por qué generar polémica.

La presidenta también cuestionó las críticas que podría generar una eventual decisión de López Obrador de volver a recorrer el territorio nacional. Sin embargo, distinguió entre esa posibilidad y la información difundida sobre una supuesta gira para fortalecer las campañas de Morena.

“No tengo ninguna información de que el presidente López Obrador vaya a hacer una gira. Es falso”, afirmó Sheinbaum, al negar que exista un recorrido confirmado para el próximo año.

¿DE DÓNDE SURGIÓ LA VERSIÓN SOBRE EL RECORRIDO?

La información fue publicada por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna Historias de reportero, difundida por El Universal. Según el reporte, López Obrador “estaría preparando una gira nacional” para presentar su libro Pueblo, aunque también habría un objetivo político relacionado con el respaldo a Morena.

La versión señala que los traslados se realizarían por carretera y que los gastos podrían cubrirse con regalías de la publicación y, eventualmente, recursos del partido. Hasta el momento, no se ha presentado un itinerario oficial ni una confirmación pública del expresidente sobre esos planes.

Sheinbaum atribuyó la difusión de estas versiones a intentos por desacreditar a la llamada Cuarta Transformación. No obstante, la información sobre una posible gira permanece sin confirmación y debe distinguirse de las actividades que López Obrador sí ha realizado recientemente.

SHEINBAUM COMPARA EL CASO CON FELIPE CALDERÓN

Para explicar su postura, la presidenta planteó un escenario hipotético en el que López Obrador decidiera regresar a los recorridos por el país. Como ejemplo, mencionó la participación del expresidente Felipe Calderón en actividades políticas junto a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

“Ahora, supónganse que decidiera hacer una gira. Calderón viene a apoyar a la gobernadora de Chihuahua y es un expresidente. Es decir, en el supuesto de que quisiera hacer una gira, qué tiene de malo, pero no va a hacer la gira”, expresó.

La referencia al exmandatario panista sirvió para defender la posibilidad de que antiguos titulares del Ejecutivo participen en actos públicos, incluso de carácter político. La comparación, sin embargo, no modifica la postura central de Sheinbaum: aseguró que no tiene información sobre un recorrido de López Obrador para 2027.

EL LIBRO PUEBLO Y LAS ELECCIONES DE 2027

La versión sobre una posible gira apareció después de que López Obrador reapareciera en un video el 30 de septiembre para presentar Pueblo, su nueva publicación. El libro, editado por Planeta y publicado en formato impreso el 12 de octubre, aborda distintos momentos de la historia política de México.

En aquella intervención, el expresidente también manifestó su respaldo a Sheinbaum. La mandataria, por su parte, ha señalado que López Obrador se mantiene dedicado a escribir y reflexionar sobre la historia nacional.